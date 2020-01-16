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life:) представил новые тарифы с безлимитным интернетом

16.01.2020 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оператор life:) запустил новую линейку тарифных планов. В компании заявляют, что ее главное преимущество — безлимитный интернет.


Фото: TUT.BY

«Безлимит Лайт» включает 9 ГБ интернет-трафика без ограничений скорости, после — безлимитный интернет на скорости до 1 мегабита в секунду. Стоимость такого предложения равняется 6,9 рубля в месяц.

В пакет «Безлимит Стандарт» включены 30 ГБ трафика на неограниченной скорости, после — безлимит со скоростью до 2 мегабит в секунду. Стоимость предложения — 9,9 рубля в месяц для абонентов Минска и 7,5 рубля для жителей областных центров и регионов. «Безлимит Про» предлагает 60 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, после — безлимит интернета со скоростью до 4 мегабит в секунду. Цена — 15,9 рубля в месяц.

«Кроме того, пользователям новой линейки доступна возможность раздавать интернет-трафик и делиться им без ограничений», — уточняют в пресс-службе life:).

 
Теги: Минск
 
 
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О новых тарифах рассказали в пресс-службе life:).
 
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