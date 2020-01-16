life:) представил новые тарифы с безлимитным интернетом

Источник материала: Tut.by

Оператор life:) запустил новую линейку тарифных планов. В компании заявляют, что ее главное преимущество — безлимитный интернет.



Фото: TUT.BY

«Безлимит Лайт» включает 9 ГБ интернет-трафика без ограничений скорости, после — безлимитный интернет на скорости до 1 мегабита в секунду. Стоимость такого предложения равняется 6,9 рубля в месяц.

В пакет «Безлимит Стандарт» включены 30 ГБ трафика на неограниченной скорости, после — безлимит со скоростью до 2 мегабит в секунду. Стоимость предложения — 9,9 рубля в месяц для абонентов Минска и 7,5 рубля для жителей областных центров и регионов. «Безлимит Про» предлагает 60 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, после — безлимит интернета со скоростью до 4 мегабит в секунду. Цена — 15,9 рубля в месяц.

«Кроме того, пользователям новой линейки доступна возможность раздавать интернет-трафик и делиться им без ограничений», — уточняют в пресс-службе life:).