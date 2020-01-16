Павел Усов: Пока Лукашенко жив, власть будет только в его руках

Путин начал транзит власти в России. Что это означает для Беларуси? Миновали ли угрозы, связанные с реанимацией «союзного государства»? Не использует ли Лукашенко опыт Путина для транзита власти в Беларуси?





На вопросы «Белорусского партизана» ответил доктор политических наук Павел Усов.





- Что задумал и пытается реализовать Путин в России?





- Очевидно, что Путин озвучил общий план, который бы позволил ему остаться у власти. Сценарии и детали перехода власти от Путина к Путину будут прорабатываться в ближайшие месяцы.





Конечно, пердложенные президентом России варианты делают транзит власти несколько сложным. Куда проще было бы просто продлить количество сроков нахождения одного человека у власти.





Однако привнесенный заявлениями Путина хаос в российскую политику не исключает того, что будут выработаны совершенно другие механизмы консервации режима. Самый простой - это расширение полномочий Госсовета, который может оставить Путина у власти.









Так или иначе, ясно только одно. Путин будет удерживать власть пока физически в состоянии, содержание внутренней и внешней политики России не изменится.





- Как изменит конституционная реформа в России отношения между Путиным и Лукашенко? До сих пор поглощение Беларуси рассматривалось как один из вариантов решения «проблемы 2024». Путин выбрал казахстанский сценарий транзита власти. Означает ли это, что угроза для Беларуси миновала?





- Сводить процесс "углубленной интеграции" к желанию Путина продлить свой президентский срок — не правильно. Возможно, что суперпрезидентство в рамках "союзного государства" и было в планах Кремля, но могло рассматриваться только как один из сценариев.





Проработка механизмов перераспределения властных полномочий совершенно не меняет внешнеполитической стратегии России в отношении соседей, а это значит, что угроза для Беларуси не исчезла.





Более того, внутренние проблемы социально-экономического характера будут активнее подталкивать Москву к внешней экспансии. К тому же, статус Путина как великого и успешного политика и мандат на пожизненное президентство необходимо подкреплять новыми громкими победами.





Ко всему прочему, внутрироссийские конституционные манипуляции не исключают процесса строительства политически единого государства Беларуси и России. Ничто не помешает Путину перескочить с новой должности на пост главы "союзного государства".





Путин показал, как легко можно изменить парадигму, в течении дня организовать масштабные перестановки. Из того, что произошло 15 января можно сделать только один вывод: непредсказуемость для публики остается основой политического правления в России.





Другими словами, политика в отношении Беларуси и стратегия реализации "углубленной интеграции" не претерпит изменений.









- Лукашенко сам неоднократно говорил, что в рамках планируемой конституционной реформы предполагается перераспределение властных полномочий. Не по такому же образцу?





- У Лукашенко свой путь удержания и передачи власти. Очевидно, что основные изменения в конституции РБ будут связаны с выработкой механизма передачи власти самым простым способом.





Лукашенко не любит усложнять (в отличие от Путина), ему не нужны запутанные схемы. Тем более, (как и Путин) он не собирается перераспределять властные полномочия. Пока он жив, власть будет только в его руках.



