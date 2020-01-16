Ирина Хакамада, Светлана Керимова и другие. В Минске впервые пройдет Глобальный женский форум

Источник материала: Tut.by

7 марта в Минске впервые пройдет Глобальный женский форум. Мероприятие соберет представительниц разных профессий и социальных статусов, женщин, которые ищут баланса между карьерой и семьей, женщин, которые хотят развиваться гармонично во всех сферах жизни.



Фото: предоставлено организаторами Глобального женского форума

В программе форума — выступления экспертов, представляющих разные области: бизнес, отношения, психология, красота, из которых складывается образ гармоничной успешной женщины.

По словам организаторов, создателей крупнейших в Беларуси форумов «Бизнес-Пробуждение», «женщина в 2020-м достигает успеха без игры „в мужчину“ и по мужским правилам. Чтобы преуспеть, она использует „женские“ стратегии: вдохновляет, вовлекает, поддерживает, остается гибкой и чувствует сердцем. Сегодня женщина достигает успеха деликатно, по-женски. Эта идея заложена в основу форума и будет раскрыта в выступлениях экспертов».

Хедлайнером форума станет Ирина Хакамада, бизнес-тренер, общественный деятель, политик. Она расскажет, как женщине найти источник энергии, как совмещать семью и карьеру и получать от этого удовольствие, как не потерять собственное достоинство, работая на большую компанию, как быть эффективной, оставаясь при этом свободной и счастливой.

Впервые в Минске выступит Светлана Керимова, владелица международной сети центров развития для женщин Women Insight. Светлана вдохновляет миллионы женщин по всему миру. Всю правду о мужчинах и о воспитании детей на форуме откроет психолог, писатель, телеведущий Украины Дмитрий Карпачев. Из числа белорусских спикеров на форуме выступит основатель Высшей женской школы Zere.by, международный тренер, Светлана Зере, которая поделится знанием, как женщине найти свое предназначение.

Организаторы пока держат в секрете имя пятого спикера Глобального женского форума.

В завершение мероприятия пройдет панельная дискуссия на тему «Женщины в бизнесе». Три белорусские бизнес-леди — Светлана Сипарова, владелица группы компаний Mark Formelle, Лариса Пекурова, владелица сети клиник женского здоровья EVACLINIC, и Ольга Томина, топовый визажист Беларуси, основатель студии и школы макияжа ANATOMIA, — расскажут участницам форума, как они построили и развивают бизнес, как найти баланс между работой и семьей, как мотивировать себя и обрести уверенность в своих силах, как воплотить в жизнь свои мечты. Модератор дискуссии — журналист и телеведущая Анастасия Баренцева.



Фото: предоставлено организаторами Глобального женского форума

Глобальный женский форум пройдет 7 марта в минском Дворце спорта, накануне Всемирного женского дня. Предполагается, что в форуме будут участвовать только женщины, но это не ограничивает и участие мужчин, которые сочтут мероприятие интересным для себя или будут сопровождать свою спутницу.

Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте www.womenforum.by . В наличии четыре вида билетов — Comfort, Gold, VIP, Platinum.