Тело 52-летнего мужчины найдено на козырьке подъезда в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую, тело 52-летнего мужчины с признаками падения с высоты было найдено на козырьке подъезда одного из домов на улице Л.Беды.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.