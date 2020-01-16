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Тело 52-летнего мужчины найдено на козырьке подъезда в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда.
Как
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Минске тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину...
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