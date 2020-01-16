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Тело 52-летнего мужчины найдено на козырьке подъезда в Минске

16.01.2020 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую, тело 52-летнего мужчины с признаками падения с высоты было найдено на козырьке подъезда одного из домов на улице Л.Беды.   

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.  

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.  

Люди в материале: Екатерина Гарлинская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину...
 
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