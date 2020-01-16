Toyota анонсировала новый кроссовер на одной платформе с Yaris

Источник материала: Tut.by

Компания Toyota опубликовала тизер с изображением силуэта будущего городского «паркетника», у которого пока нет названия. Дата премьеры новинки не объявлена, но не исключено, что ее могут показать уже в марте на автошоу в Женеве.





Создатели уже сейчас пытаются подогреть интерес к новой модели, поделившись кое-какими подробностями о машине. В основу кроссовера ляжет компактная платформа GA-B, которая была разработана Toyota в рамках глобальной модульной архитектуры TNGA. Первой моделью на этой «тележке» стал новый Yaris , рассекреченный японцами прошлой осенью. В компании подтвердили, что от хэтчбека кроссоверу достанется гибридная установка, состоящая из нового трехцилиндрового «атмосферника» 1.5, электромотора и вариатора. Будут ли в гамме чисто бензиновые версии с моторами объемом 1 л и 1,5 л, пока неясно.



Таким видят кроссовер Toyota на базе Yaris художники британского издания Auto Express

При этом в Toyota поспешили заверить, что в случае с грядущим «паркетником» речь идет о «самостоятельной модели B-сегмента», а не о варианте Yaris с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом. В ряду марки новый кроссовер будет позиционироваться на ступеньку ниже CH-R, а по габаритам он окажется чуть крупнее Yaris — по всей видимости, длина автомобиля окажется немногим более 4 м.

Выпуск будущего мини-кроссовера Toyota наладит на том же предприятии под Валансьеном во Франции, где производят Yaris.