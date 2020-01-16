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Toyota анонсировала новый кроссовер на одной платформе с Yaris
Источник материала: Tut.by
Компания Toyota опубликовала тизер с изображением силуэта будущего городского «паркетника», у которого пока нет названия. Дата премьеры новинки не объявлена, но не исключено, что ее могут показать уже в марте на автошоу в Женеве.
Создатели уже сейчас пытаются подогреть интерес к новой модели, поделившись кое-какими подробностями о машине. В основу кроссовера ляжет компактная платформа GA-B, которая была разработана Toyota в рамках глобальной модульной архитектуры TNGA. Первой моделью на этой «тележке» стал новый
При этом в Toyota поспешили заверить, что в случае с грядущим «паркетником» речь идет о «самостоятельной модели B-сегмента», а не о варианте Yaris с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом. В ряду марки новый кроссовер будет позиционироваться на ступеньку ниже CH-R, а по габаритам он окажется чуть крупнее Yaris — по всей видимости, длина автомобиля окажется немногим более 4 м.
Выпуск будущего мини-кроссовера Toyota наладит на том же предприятии под Валансьеном во Франции, где производят Yaris.
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Компания Toyota опубликовала тизер с изображением силуэта будущего городского «паркетника», премьера которого может состояться уже в марте на Женевском автосалоне.
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