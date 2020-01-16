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В Беларуси по-прежнему не хватает рабочих. За каких работников борются наниматели
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице. На начало это года насчитывалось 8,8 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных (
Число официально нетрудоустроенных, как на начало нынешнего года, таким низким в Беларуси еще не было. Для сравнения: на начало
На начало этого года по всей стране было 83,6 вакансий (год назад — 74,9 тысячи).
Среди рабочих востребованы водители автомобилей (почти 4,3 тысячи вакансий на 16 января), повара (почти 1,8 тысячи), продавцы (2,1 тысячи), уборщики помещений (почти 1,6 тысячи), контролеры-кассиры (580). Востребованы у нанимателей также строители. К примеру, для каменщиков открыто почти 1,2 тысячи вакансий, плотников — чуть больше 1 тысячи, бетонщиков — 540, маляров — 820.
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В числе самых востребованных рабочих значатся водители автомобиля, повара и уборщики помещений.
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