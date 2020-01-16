В Беларуси по-прежнему не хватает рабочих. За каких работников борются наниматели

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице. На начало это года насчитывалось 8,8 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных ( годом ранее — 12,5 тысячи), сообщили в Минтруда. При этом по-прежнему большинство вакансий для рабочих — 61,6% от всех предложений нанимателей (годом ранее — 63,4%). В числе самых востребованных рабочих значатся водители автомобиля, повара и уборщики помещений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Число официально нетрудоустроенных, как на начало нынешнего года, таким низким в Беларуси еще не было. Для сравнения: на начало августа на учете в качестве безработных состояло 12 тысяч человек, на начало ноября — 10,9 тысячи.

На начало этого года по всей стране было 83,6 вакансий (год назад — 74,9 тысячи).

Среди рабочих востребованы водители автомобилей (почти 4,3 тысячи вакансий на 16 января), повара (почти 1,8 тысячи), продавцы (2,1 тысячи), уборщики помещений (почти 1,6 тысячи), контролеры-кассиры (580). Востребованы у нанимателей также строители. К примеру, для каменщиков открыто почти 1,2 тысячи вакансий, плотников — чуть больше 1 тысячи, бетонщиков — 540, маляров — 820.