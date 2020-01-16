Играющий тренер. Когда наставник помогает команде не только словами?

Источник материала: Аргументы и факты

ФУТБОЛ

Играющим тренером называют спортсмена, который готовит команду к играм и может сам выйти на площадку. Обычно так происходит у спортсмена на заре игровой карьеры. Например, если популярный в мире хороший футболист исполняет роль тренера в малоизвестном клубе, то он может выйти на поле вместе с командой, показать пример игры. Играющим тренером игрок может стать и поневоле: случается, что у команды временно нет наставника или нужен человек, который сможет его заменить. История самого честного футболиста в мире. Игорю Нетто — 90 лет

Одним из самых успешных играющих тренеров стал Грэм Сунесс. Знаменитый капитан непобедимого «Ливерпуля» 1980-х годов на закате карьеры вернулся на родину, чтобы помочь переживавшему не лучшие времена «Глазго Рейнджерс». Под его руководством и непосредственном присутствии на поле «джерс» спустя 11 лет вернули себе чемпионский титул. А всего за пять сезонов на «Айброкс» Грэм Сунесс завоевал вместе с командой четыре чемпионства и столько же раз выиграл Кубок лиги.

Среди успешных футбольных играющих тренеров можно также выделить Кенни Дэлглиша («Ливерпуль»), Брайана Робсона («Мидлсбро»), Питера Рида («Манчестер Сити»), Рууда Гуллита («Челси»), Джанлуку Виалли («Челси»), Райана Гиггза («Манчестер Юнайтед»). Интересен пример Гленна Ходдла. Он был играющим тренером сразу в двух командах – «Суиндон-Таун» и «Челси». Примечательно, что в качестве играющего тренера он забивал голы за оба клуба.

В конце сентября 2011 года после увольнения из дагестанского клуба Гаджи Гаджиева играющим тренером стал Роберто Карлос. Он играл и тренировал команду до прихода Гуса Хиддинка, после чего завершил карьеру и занял пост директора команды. Но тренерское начало победило, и после самого удачного сезона в истории «Анжи» Роберто Карлос возглавил турецкий «Сивасспор».

Один из свежих примеров играющего тренера в белорусском футбольном чемпионате – 38-летний Игорь Рожков. Защитник подписал контракт с дзержинским «Арсеналом».



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БАСКЕТБОЛ И ГАНДБОЛ

За всю историю Национальной баскетбольной ассоциации было 40 игроков, исполнявших одновременно и обязанности главных тренеров. Первым играющим тренером в лиге был Эд Садовски. В дебютном сезоне БАА он выступал за «Торонто Хаскис», а также был первым главным тренером клуба. Бадди Дженнетт стал первым играющим тренером, завоевавшим чемпионский титул. В финале 1948 года его команда обыграла «Балтимор Буллетс». Кроме него, чемпионский титул, будучи играющим тренером, выигрывал Билл Расселл. Он также является единственным играющим тренером, завоевавшим несколько чемпионских титулов. Ну а дольше всех играющим тренером был Ричи Герин – 372 игры, которые он провел в 1960-е годы.

После того как перед сезоном 1984/85 лига ввела потолок зарплаты, НБА запретило клубам нанимать играющих тренеров. Зарплаты тренеров не учитываются в «потолке», поэтому, чтобы избежать возможности обхода командами «потолка» зарплат путем подписания игрока как играющего тренера, был введен этот запрет.

На Чемпионате мира-2019 по гандболу играющим тренером женской сборной Казахстана стала Марина Пикалова. На турнире команда не смогла добиться успеха и заняла лишь 22-е место из 24 участников соревнований.