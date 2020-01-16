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В Могилеве утром 13 января Hyundai сбил мужчину. Ищут очевидцев ДТП
Источник материала: Tut.by
В Могилеве милиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход. Мужчину сбила машина около остановки «Машековская» утром 13 января,
ДТП произошло в 06.35. Мужчина переходил проезжую часть дороги в районе нерегулируемого пешеходного перехода, когда его сбил Hyundai темно-синего цвета. С травмами пешехода увезли в реанимацию.
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ДТП произошло около остановки «Машековская» в 06.35.
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