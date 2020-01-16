В Могилеве утром 13 января Hyundai сбил мужчину. Ищут очевидцев ДТП

Источник материала: Tut.by

В Могилеве милиция ищет очевидцев ДТП, в котором серьезно пострадал пешеход. Мужчину сбила машина около остановки «Машековская» утром 13 января, сообщает УВД Могоблисполкома.





ДТП произошло в 06.35. Мужчина переходил проезжую часть дороги в районе нерегулируемого пешеходного перехода, когда его сбил Hyundai темно-синего цвета. С травмами пешехода увезли в реанимацию.

Милиция просит очевидцев позвонить по телефонам (8 0222) 63−30−02 (с 09.00 до 18.00) либо круглосуточно в дежурную службу ГАИ по телефону (8 0222) 63−44−44. Особенно поможет запись видеорегистратора.