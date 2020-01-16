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Молниеносная реакция! Автомобиль занесло на парня, но тот увернулся в последний момент

16.01.2020 16:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Армении парень едва не получил травмы, когда прямо на него на скользкой дороге занесло автомобиль. Ситуация осложнялась тем, что это случилось у него за спиной, поэтому об угрозе парень узнал в самый последний момент. Его спасла молниеносная реакция: посмотрите, что он сделал!

 
 
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