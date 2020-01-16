Молниеносная реакция! Автомобиль занесло на парня, но тот увернулся в последний момент

Источник материала: Tut.by

В Армении парень едва не получил травмы, когда прямо на него на скользкой дороге занесло автомобиль. Ситуация осложнялась тем, что это случилось у него за спиной, поэтому об угрозе парень узнал в самый последний момент. Его спасла молниеносная реакция: посмотрите, что он сделал!