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Молниеносная реакция! Автомобиль занесло на парня, но тот увернулся в последний момент
Источник материала: Tut.by
В Армении парень едва не получил травмы, когда прямо на него на скользкой дороге занесло автомобиль. Ситуация осложнялась тем, что это случилось у него за спиной, поэтому об угрозе парень узнал в самый последний момент. Его спасла молниеносная реакция: посмотрите, что он сделал!
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