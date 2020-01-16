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Умер легендарный военный контрразведчик Иван Устинов

16.01.2020 16:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Умер легендарный военный контрразведчик Иван Устинов

Генерал-лейтенант Иван Устинов, служивший во время Великой Отечественной войны в Особом отделе НКВД-ГУКР "Смерш" НКО СССР, скончался в возрасте 100 лет.

Иван Устинов родился 1 января 1920 года, в 1941 года поступил на службу в органы госбезопасности. Во время Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД-ГУКР "Смерш" НКО СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Почета (2010г.), многочисленными иностранными орденами и медалями, передает ria.ru.

Активный участник обороны Москвы в составе 16 армии Западного фронта под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского, на Волоколамском направлении.

 
 
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Генерал-лейтенант Иван Устинов, служивший во время Великой Отечественной войны в Особом отделе НКВД-ГУКР "Смерш" НКО СССР, скончался в возрасте 100 лет.
 
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