По уровню начисленной среднемесячной зарплаты лидируют фармацевты Вороновского района. Какова ситуация в других организациях?

Источник материала: Вороновская газета





Единый день информирования проходит сегодня на Вороновщине. Его тема — «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения». Встречи в трудовых коллективах проводят пять информационных групп.

В трудовом коллективе ОАО «Вороновская сельхозтехника» работала группа во главе с председателем Вороновскаого райисполкома Николаем Розумом. В ее состав вошли также заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Тарасова, начальники районных отделов внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям Руслан Хомко и Олег Волосевич, исполняющая обязанности главного врача Ирина Ясинская.







Трудовой коллектив, состоящий в основном из представителей мужского пола, интересовала информация по основному вопросу тематики Дня информирования. Светлана Владимировна Тарасова привела данные по республике и Гродненской области, отдельно остановилась на информации по Вороновскому району.

В экономике района занято 9786 человек. По итогам работы за январь-ноябрь 2019 года среднемесячная заработная плата по району составила 759,7 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 14,2%.







Справочно: номинальная начисленная заработная плата по Гродненской области в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 13,4% и составила 927,5 руб.

По Вороновскому району наиболее высокооплачиваемыми в январе — ноябре 2019 года являлись работники информации и связи – 1 377,5 рублей; финансовой и страховой деятельности – 1123 рублей; снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 1186,7 рублей; промышленности – 972,6 рублей.

Среди организаций района самая высокая заработная плата у работников:

Гродненской ТПРУП «Фармация» — 1406,7 рублей;

ПРУП «Гроднооблгаз» — 1406,0 рублей;

Гродненский филиал РУП электросвязи «Белтелеком» — 1377,5 рулей;

Гродненское РУП электроэнергетики «Гродноэнерго» — 1351,6 рублей;

АПБ Вороново – 1335,2 рублей.

К сожалению, самая низкая – у работников Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества — 546,3 рублей.

Докладчик также отметила, что Глава нашего государства неоднократно указывал на то, что рост заработных плат должен быть увязан с производительностью труда: «Людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать». Особенно актуально это требование сегодня, когда по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. Так, если за январь–ноябрь 2019 г. производительность труда увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то реальные зарплаты – на 7,5% (за этот же период).

По данным органов статистики, и по Гродненской и по Вороновскому району темпы роста номинальной начисленной заработной платы превысили темпы роста выручки на одного среднесписочного работника. Из 15 организаций, находящихся на мониторинге, только 6 имеют коэффициент соотношения темпа роста выручки и темпа роста заработной платы выше 1,0 (ОАО «Вороновская сельхозтехника», Вороновский филиал КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо», Вороновский филиал «ДРСУ №120» КУП «Гроднообдорстрой», КСУП «Элит-Агро Больтиники», КСУП э/б «Погородно», КСУП э/б «Октябрь»).

Правительством Республики Беларусь принимаются меры по дальнейшему повышению заработной платы работников бюджетной сферы.







Справочно: в 2019 году дважды была повышена тарифная ставка первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций: с 1 мая 2019 г. с 35,5 руб. до 36,4 руб.; с 1 сентября 2019 г. с 36,4 руб. до 41 руб.

В соответствии с поручениями Главы государства и Правительства Республики Беларусь принято решение о поэтапном увеличении заработной платы отдельных категорий работников образования и здравоохранения и культуры в период 2018–2025 годы.

Разработана программа, согласно которой к 2025 году заработная плата педагогических работников должна составить 100%, медиков не менее 150% к средней зарплате по стране, а работников культуры к 2023 году заработная плата должна достичь 80% от средней зарплаты по стране.

Одной из приоритетных задач руководства страны в 2019 году было снижение количества предприятий со средней зарплатой до 400 руб., а в 2020 году – с зарплатой меньше 500 руб.

Справочно: по Вороновскому району предприятий с уровнем заработной платы ниже 500 рублей не имеется.

Татьяна Дудко.

Фото Олега Бельского.

Районная информационная группа во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем встретилась с коллективом Вороновского РОВД.













