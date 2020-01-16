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Экс-главе Минщины нашли применение - будет курировать Форум регионов

16.01.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Создан оргкомитет очередного, уже седьмого по счету, Форума регионов Беларуси и России. Его возглавил зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко, который не так давно возглавлял Минскую область.

Очередной форум решено провести в Минске и Минской области.

Напомним, что такие форумы проводятся ежегодно и поочередно (в России и Беларуси). Их курируют верхние палаты парламентов: Совет Республики и Совет Федерации.

Во время форумов обычно подписываются контракты на поставку продукции белорусского госсектора в Россию и другие документы. 

В 2019 году в Санкт-Петербурге общая сумма контрактов составила $550 млн.

За несколько лет прошло шесть форумов. За это время в Беларуси было уже три председателя Совета Республики (Анатолий Рубинов, Михаил Мясникович, Наталья Кочанова), в России главой Совета Федерации остается Валентина Матвиенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Создан оргкомитет очередного, уже седьмого по счету, Форума регионов Беларуси и России. Его возглавил зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко,...
 
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