|
Экс-главе Минщины нашли применение - будет курировать Форум регионов
Источник материала: Партизан
Создан оргкомитет очередного, уже седьмого по счету, Форума регионов Беларуси и России. Его возглавил зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко, который не так давно возглавлял Минскую область.
Очередной форум решено провести в Минске и Минской области.
Напомним, что такие форумы проводятся ежегодно и поочередно (в России и Беларуси). Их курируют верхние палаты парламентов: Совет Республики и Совет Федерации.
Во время форумов обычно подписываются контракты на поставку продукции белорусского госсектора в Россию и другие документы.
В 2019 году в Санкт-Петербурге общая сумма контрактов составила $550 млн.
За несколько лет прошло шесть форумов. За это время в Беларуси было уже три председателя Совета Республики (Анатолий Рубинов, Михаил Мясникович, Наталья Кочанова), в России главой Совета Федерации остается Валентина Матвиенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создан оргкомитет очередного, уже седьмого по счету, Форума регионов Беларуси и России. Его возглавил зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)