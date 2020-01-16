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По проекту - Дворец, но все еще может измениться. Как в Гродно реконструируют ДК текстильщиков
Источник материала: Tut.by
Дворец культуры текстильщиков ввели в эксплуатацию более 60 лет назад и сейчас здание требует капитального обновления. Несколько месяцев назад здесь началась реконструкция. Сейчас активно идут работы по замене кровли и ремонту фасада. Когда «текстильщики» будут готовы, сильно ли изменится облик здания и каково будет его функциональное назначение,
— Строительство этого объекта мы начали с августа месяца. Уже выполнены практически все демонтажные работы: убрали перегородки, плиты перекрытия. Балочные деревянные переделали на железобетонные, — рассказал заместитель начальника строительного управления № 210 «Гроднопромстроя» Валерий Квач.
За более чем полувековую историю в здании «текстильщиков» уже протекала крыша, прохудились окна и двери, фасадное покрытие устарело и потеряло вид.
На реконструкцию отвели полтора года. За это время обновят лепнину, с дворовой стороны появятся два дополнительных крыльца. С лицевой — уже появился новый балкон.
Внутри здания также многое изменится. Внутренние работы планируют закончить к концу этого года, внешние — к Фестивалю национальных культур, который пройдет в Гродно в начале июля.
— По проекту это Дворец культуры, но вполне возможно, назначение поменяется — и здесь появится музей, — рассказал директор Гродненского городского центра культуры Владимир Сацюк.
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Дворец культуры текстильщиков ввели в эксплуатацию более 60 лет назад и сейчас здание требует капитального обновления. Несколько месяцев назад здесь началась...
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