По проекту - Дворец, но все еще может измениться. Как в Гродно реконструируют ДК текстильщиков

Источник материала: Tut.by

Дворец культуры текстильщиков ввели в эксплуатацию более 60 лет назад и сейчас здание требует капитального обновления. Несколько месяцев назад здесь началась реконструкция. Сейчас активно идут работы по замене кровли и ремонту фасада. Когда «текстильщики» будут готовы, сильно ли изменится облик здания и каково будет его функциональное назначение, разбирался телеканал «Гродно Плюс».



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— Строительство этого объекта мы начали с августа месяца. Уже выполнены практически все демонтажные работы: убрали перегородки, плиты перекрытия. Балочные деревянные переделали на железобетонные, — рассказал заместитель начальника строительного управления № 210 «Гроднопромстроя» Валерий Квач.

За более чем полувековую историю в здании «текстильщиков» уже протекала крыша, прохудились окна и двери, фасадное покрытие устарело и потеряло вид.

На реконструкцию отвели полтора года. За это время обновят лепнину, с дворовой стороны появятся два дополнительных крыльца. С лицевой — уже появился новый балкон.

Внутри здания также многое изменится. Внутренние работы планируют закончить к концу этого года, внешние — к Фестивалю национальных культур, который пройдет в Гродно в начале июля.

— По проекту это Дворец культуры, но вполне возможно, назначение поменяется — и здесь появится музей, — рассказал директор Гродненского городского центра культуры Владимир Сацюк.