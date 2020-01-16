Здравствуйте, люди! Мы родились! (Декабрь, 2019)

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16.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В декабре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Дмитрий Теслёнок, Ярослав Наливайко, Дамир Засулько, Кира Пышная, Ника Пышная, Анна Жаромская, Виктория Парамонова, Тимофей Ягуфаров, Владислав Евсеев, Арина Лысюк, Евгения Анищенкова, Мария Метельская, Мария Бекметьева, Анастасия Саморукова, Роман Быц, Артём Молчан, Матвей Горелышев, Александр Ефимович, Полина Герасимович, Василиса Беляева, Николай Сакун.
В населенных пунктах Осиповичского района: Константин Прайзель (Жорновка), Станислав Пиляк, Полина Мурашко, Ксения Мурашко (Лапичи).
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В декабре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Дмитрий Теслёнок, Ярослав Наливайко, Дамир Засулько, Кира...
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