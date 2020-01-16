﻿ Здравствуйте, люди! Мы родились! (Декабрь, 2019). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здравствуйте, люди! Мы родились! (Декабрь, 2019)

16.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Здравствуйте, люди! Мы родились! (Декабрь, 2019)

В декабре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:

В городе Осиповичи: Дмитрий Теслёнок, Ярослав Наливайко, Дамир Засулько, Кира Пышная, Ника Пышная, Анна Жаромская, Виктория Парамонова, Тимофей Ягуфаров, Владислав Евсеев, Арина Лысюк, Евгения Анищенкова, Мария Метельская, Мария Бекметьева, Анастасия Саморукова, Роман Быц, Артём Молчан, Матвей Горелышев, Александр Ефимович, Полина Герасимович, Василиса Беляева, Николай Сакун.

В населенных пунктах Осиповичского района: Константин Прайзель (Жорновка), Станислав Пиляк, Полина Мурашко, Ксения Мурашко (Лапичи).

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Дмитрий Теслёнок, Ярослав Наливайко, Дамир Засулько, Кира...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика