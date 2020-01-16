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Квартиру космонавта Олега Новицкого ограбили в Москве
Источник материала: СТВ
В Москве ограбили квартиру космонавта Олега Новицкого.
Как
Общая сумма ущерба составила около 900 тысяч российских рублей.
Квартира Олега Новицкого находится на первом этаже дома без видеонаблюдения, охраны и сигнализации. Неизвестные выломали решетку на окне и разбили его.
Возбуждено уголовное дело по статье за кражу в крупном размере с проникновением в жилище.
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В Москве ограбили квартиру космонавта Олега Новицкого. Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром 15 ноября в квартиру Героя...
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