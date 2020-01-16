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28-летний белорус погиб в Словакии, столкнувшись с другим лыжником
Источник материала: Партизан
16 января в Словакии на лыжном курорте "Ясна" погиб 28-летний лыжник из Беларуси, сообщает горноспасательная служба Словакии.
Спасателей вызвали на место столкновения двух лыжников. Один из участников инцидента от столкновения потерял сознание. Он лежал без признаков жизни. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию. Потом к ним присоединился врач, которого доставили из аэропорта города Попрад. Однако спасти жизнь белорусскому лыжнику они не смогли, передает
Второй лыжник — 38-летний житель Словакии. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки.
Причину происшествия выясняют полиция и спасатели.
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16 января в Словакии на лыжном курорте "Ясна" погиб 28-летний лыжник из Беларуси, сообщает горноспасательная служба Словакии.
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