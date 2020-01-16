ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

28-летний белорус погиб в Словакии, столкнувшись с другим лыжником

16.01.2020 20:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 января в Словакии на лыжном курорте "Ясна" погиб 28-летний лыжник из Беларуси, сообщает горноспасательная служба Словакии.

Спасателей вызвали на место столкновения двух лыжников. Один из участников инцидента от столкновения потерял сознание. Он лежал без признаков жизни. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию. Потом к ним присоединился врач, которого доставили из аэропорта города Попрад. Однако спасти жизнь белорусскому лыжнику они не смогли, передает "Еврорадио".

Второй лыжник — 38-летний житель Словакии. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки.

Причину происшествия выясняют полиция и спасатели.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 января в Словакии на лыжном курорте "Ясна" погиб 28-летний лыжник из Беларуси, сообщает горноспасательная служба Словакии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Принцы Гарри и Уильям опровергли разлад в отношениях друг с другом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика