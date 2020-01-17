Новый производственный рекорд Honda: в американском Огайо выпущен 20-миллионный автомобиль

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба японского производителя сообщила о значимом для Honda производственном достижении — это 20 миллионов собранных автомобилей на предприятиях концерна в американском штате Огайо.





Юбилейным автомобилем стал седан Accord Hybrid в цвете Platinum White Pearl. В Огайо Honda располагает сразу тремя мощностями по выпуску автомобилей — это открытый в 1982 году завод в Мэрисвилле с двумя сборочными линиями (является крупнейшим производственным объектом Honda в США), предприятие в Ист-Либерти, заработавшее в 1989 году и центр Performance Manufacturing Center, с 2016 года занимающийся сборкой суперкаров Acura NSX. Большая часть машин (без малого 14 миллионов единиц) сошла с конвейеров предприятия в Мэрисвилле.

Кроме того, в Огайо Honda также производит двигатели и трансмиссии — на заводах Anna Engine Plant и Honda Transmission Manufacturing of America. Общий объем инвестиций Honda в американские производственные мощности превышает 21 миллиард долларов, которые были направлены в частности на развитие предприятий в Алабаме и Индиане.