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Свыше 1,1 млн авто пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году
17.01.2020 10:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ежесуточно границу в польском направлении пересекают более 3 тыс. грузовых транспортных средств, сообщает
Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководитель Национальной администрации доходов Польши Петр Вальчак обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на белорусско-польской границе.
На переговорах представители двух стран приняли решение о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, а также инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе.
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По сравнению с 2018 годом число машин увеличилось на 5%, с 2015 годом – на 20%.
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