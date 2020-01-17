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Свыше 1,1 млн авто пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году

17.01.2020 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Свыше 1,1 млн авто пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году
Фото из открытых источников

Ежесуточно границу в польском направлении пересекают более 3 тыс. грузовых транспортных средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и руководитель Национальной администрации доходов Польши Петр Вальчак обсудили меры по обеспечению максимально возможного пропуска транспортных средств на белорусско-польской границе.

На переговорах представители двух стран приняли решение о дальнейшей актуализации договорно-правовой базы, а также инфраструктурном развитии пунктов пропуска на белорусско-польской границе. 

Свыше 1,1 млн авто пересекли белорусско-польскую границу в 2019 году
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