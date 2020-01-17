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Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе
17.01.2020 10:39 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
18 января (суббота)
Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00;
Волчинский СДК – с 17.01 – выставка «Гербы Брестской области»;
Каменюкский СЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;
Новицковичский СДК – детская игровая программа «Ёлочка-красавица», начало в 14.00;
Новоселковский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Ратайчицкий СК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Речицкий СДК – детская интерактивная игра «Валенки, валенки…», начало в 17.00;
Турнянский СДК – детская дискотека, начало в 18.00; с 15 по 22.01 – выставка «Сказочная вышивка».
19 января (воскресенье)
Каменецкий РДК – «Крещенские посиделки», начало в 14.00;
Мартынюковский СДК – «Крещенские посиделки», начало в 18.00;
Огородникский СДК – посиделки «Святы вечар», начало в 18.00;
Омеленецкий СДК – детская игровая программа «Ад вытокаў да сучаснасці», начало в 15.00; с 10 по 20.01 – выставка «Чудесных рук мастерство»;
Пелищенский СЦКиД – музыкальный спектакль «Кошкин дом», начало в 19.00;
Ряснянский СДК – концертная программа «Волшебство Рождества», начало в 18.00.
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18 января (суббота) Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00; Волчинский СДК – с Сообщение Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе появились...
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