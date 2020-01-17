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Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе

17.01.2020 10:39 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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18 января (суббота)

Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00;

Волчинский СДК – с 17.01 – выставка «Гербы Брестской области»;

Каменюкский СЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;

Новицковичский СДК – детская игровая программа «Ёлочка-красавица», начало в 14.00;

Новоселковский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Ратайчицкий СК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Речицкий СДК – детская интерактивная игра «Валенки, валенки…», начало в 17.00;

Турнянский СДК – детская дискотека, начало в 18.00; с 15 по 22.01 – выставка «Сказочная вышивка».

 19 января (воскресенье)

Каменецкий РДК – «Крещенские посиделки», начало в 14.00;

Мартынюковский СДК – «Крещенские посиделки», начало в 18.00;

Огородникский СДК – посиделки «Святы вечар», начало в 18.00;

Омеленецкий СДК – детская игровая программа «Ад вытокаў да сучаснасці», начало в 15.00; с 10 по 20.01 – выставка «Чудесных рук мастерство»;

Пелищенский СЦКиД – музыкальный спектакль «Кошкин дом», начало в 19.00;

Ряснянский СДК – концертная программа «Волшебство Рождества», начало в 18.00.

 
 
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18 января (суббота) Видомлянский СДК – детская дискотека, начало в 19.00; Волчинский СДК – с Сообщение Афиша мероприятий на выходные в Каменецком районе появились...
 
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