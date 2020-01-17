Сияй, Каменецкий край!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов среди организаций, индивидуальных предпринимателей и владельцев индивидуальных жилых домов подвел долгожданные итоги. Его организаторы приняли 38 заявок (в прошлом году их было 34, в позапрошлом – 37) и отправились в традиционное путешествие от одной светящейся точки к другой. Кто же «зажег» в эти зимние, пусть и бесснежные, дни особенно ярко? Смотрите сами…





Среди ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – заявок было 14 – дипломами и денежными премиями (10, 8 и 5 базовых величин соответственно) отмечены:

1 место – совместное открытое акционерное общество «Беловежские сыры» (и.о. директора – Максим Наземнов); (1)

2 место – филиал «Высоковское ДРСУ-137» коммунального унитарного предприятия «Брестоблдорстрой» (начальник – Юрий Муравский); (2)

3 место – представительство Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Каменецкому району (директор – Эльмира Нестер). (3)

Среди ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ – МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ ОБА ИЛИ ОДИН ИЗ СУПРУГОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 31 ГОДА (7 заявок), дипломы и денежные премии (7, 5 и 3 БВ соответственно) получат:

1 место – Бурта Алексей и Светлана (г.Высокое, ул.Радужная, д.1); (4)

2 место – Алыев Натиг и Татьяна (д.Колодно, д.56); (5)

3 место – Мицкевич Павел и Наталья (аг.Турна Большая, ул.Брестская, д.14). (6)





Среди ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (17 заявок) дипломами и премиями (7, 5 и 3 БВ соответственно) награждены:

1 место – Жидок Александр и Татьяна (аг.Видомля, ул.Советская, д.6); (7)

2 место – Давидюк Сергей и Людмила (д.Речица, ул.Смалюка, д.31); (8)

3 место – Микитюк Александр и Лариса (г.Каменец, ул.Пионерская, д.11). (9)

Кроме того, отдельное большое спасибо – креативным коллективам Видомлянской, Каменюкской, Пограничной, Дмитровичской и Верховичской СШ, Беловежской детской школы искусств, Каменецкого ПМС, Каменецкого райагросервиса и Каменецкой СПМК-19, Пелищенского лесничества, фирменного магазина ОАО «Беловежский» в Высоком,

а также семьям Вощук (Каменец), Врублевских (Высокое), Давыденко (Высокое), Лавренюк (Липно), Лещук (Липно), Полищук (Николаево), Ганайлюк (Войская), Танасевских (Войская), Лешкевич (Огородники), Голод (Пелище), Кононович (Пелище), Коляда (Пелище), Адамчук (Речица), Пашковский (Новоселки), Захаркевич (Турна Большая), Литвинович (Турна Большая), Власюк (Ставы), Краснощек (Войская).

Все участники приложили максимум фантазии, создавая настоящие шедевры из светящихся огоньков. Благодаря им длинные, темные вечера декабря и января стали для нас чуточку светлее.





































































Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.