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Неплохое приданое: Кочанова достроила коттедж в Дроздах и подарила его дочерям

17.01.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Администрации Лукашенко, а ныне председатель Совета республики Наталья Кочанова достроила коттедж в поселке Дрозды-2 под Минском.

Неплохое приданое: Кочанова достроила коттедж в Дроздах и подарила его дочерям
коттедж Качановой
И в декабре 2019 года подарила это дом двум своим дочерям.

Кочанова руководила Администрацией президента с 2016 по 2019 год. В том же 2016-м она и получила "золотой" участок под застройку. Там был возведен коттедж площадью 320 квадратных метров.

В декабре 2019-го чиновница переписала дом в равных долях на своих дочерей — Ольгу и Елену Кочановых.

Сообщается, что старшая дочь Ольга — педиатр по образованию. Она окончила Белорусский государственный медуниверситет, а потом вместе с супругом работала в роддоме в Новополоцке.

Младшая Елена училась на историко-филологическом факультете Полоцкого государственного университета.


В Дроздах-2 выделяются участки под строительство коттеджей для верхушки белорусских чиновников, а также представителей бизнес- и спорт-элиты. 

Выделение участков происходит негласно, без аукциона, как того требует законодательство. Причем выделение участков, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч долларов, контролирует лично Лукашенко
 
 
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Экс-глава Администрации Лукашенко, а ныне председатель Совета республики Наталья Кочанова достроила коттедж в поселке Дрозды-2 под Минском.
 
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