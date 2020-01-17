Неплохое приданое: Кочанова достроила коттедж в Дроздах и подарила его дочерям

И в декабре 2019 года подарила это дом двум своим дочерям.





Кочанова руководила Администрацией президента с 2016 по 2019 год. В том же 2016-м она и получила "золотой" участок под застройку. Там был возведен коттедж площадью 320 квадратных метров.





В декабре 2019-го чиновница переписала дом в равных долях на своих дочерей — Ольгу и Елену Кочановых.





Сообщается, что старшая дочь Ольга — педиатр по образованию. Она окончила Белорусский государственный медуниверситет, а потом вместе с супругом работала в роддоме в Новополоцке.





Младшая Елена училась на историко-филологическом факультете Полоцкого государственного университета.









В Дроздах-2 выделяются участки под строительство коттеджей для верхушки белорусских чиновников, а также представителей бизнес- и спорт-элиты.





Выделение участков происходит негласно, без аукциона, как того требует законодательство. Причем выделение участков, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч долларов, контролирует лично Лукашенко.