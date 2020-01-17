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В Пинске пройдет концерт ансамбля "City Jazz Quartet"
17.01.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 22 января в 18.00 в большом зале Пинской детской школы искусств (ул. Заслонова, 8) состоится концерт ансамбля "City Jazz Quartet" г.Минск.
В составе: Роман Шиманец (саксофон), Роман Рышкевич (гитара), Вячеслав Сергеенко (бас), Александр Сторожук (ударные). Участники коллектива – преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусств. Коллектив имеет большой творческий опыт, накоплен авторский репертуар с собственными аранжировками, постоянный участник различных фестивалей и конкурсов.
Справки по телефону: 32-37-96.
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22 января в 18.00 в большом зале Пинской детской школы искусств (ул. Заслонова, 8) состоится концерт ансамбля "City Jazz Quartet" г.Минск. В составе: Роман Шиманец...
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