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Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

17.01.2020 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Духовная семинария хоть и называется Минской, расположена на территории Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Рассказываем в программе «Специальный репортаж», как воспитывается будущее Белорусской православной церкви.

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Мы изучаем много всего. Например, это и древние языки: церковнославянский, латинский и древнегреческий. Это и философия. Это и различные виды богословия. Это и практические дисциплины, такие как, литургика, церковное пение, это и Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Это и история церкви. Не только история церкви, но также история нашего государства. И многое-многое другое. Спектр предметов очень широкий. Это и литература, церковное искусство и археология, и многое другое.

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

Вообще, студент семинарии – это человек высокой культуры. Причём высокой культуры не только духовной, но и светской.

Евгений Жук – студент 3-го курса. Почему выбрал для себя духовную стезю, говорить не любит, но, признаётся: посетители часто спрашивают. Поэтому отвечает кратко – таково веление сердца. В роду священников не было. А вот на вопрос, какой предмет самый сложный – без колебаний, древнегреческий. Трудный и важный.

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

Евгений Жук:
Это язык Священного Писания – Нового Завета. И для того, чтобы правильно истолковать некоторые моменты из Писания, нужно хотя бы некоторые слова знать – их этимологию, их происхождение и смысл в оригинальном языке. Например, «Κύριε έλεος!» – «Господи помилуй!». Мы постоянно слышим это во время богослужения.

До семинарии он окончил колледж по специальности «туризм и сервис». Теперь одно из его «послушаний» – проводить экскурсии по монастырю.

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

Корреспондентам СТВ посчастливилось попасть в учебное заведение закрытого типа. Посетители здесь бывают нечасто. На дневном отделении учатся 84 человека. День студента расписан по минутам. И начинается он в семинарской церкви с молитвы. Да и заканчивается тоже здесь.

А кто проводит службу?   

Евгений Жук:
Преподаватели и студенты, которые уже посвящены в священный сан.

С какого периода студенты могут быть уже посвящены?

Евгений Жук:
Обычно это бывает ближе к концу.

То есть пятый курс, второе полугодие.

Евгений Жук:
Да, некоторые уже положены в сан священника, в сан дьякона. И они также участвуют в качестве священнослужителей во время богослужений, которые здесь совершаются.

Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии

После утренней литургии – учёба, дальше – послушание. Это выполнение семинаристами различных обязанностей: в храме, на кухне или на территории. В 6 вечера самоподготовка. В 23:00 время спать.

Интересная особенность: каждый курс выбирает себе святого покровителя, чтобы обращаться к нему с молитвами о помощи в учёбе. В целом, образовательная система близка к мирской: 10-балльная шкала оценок, и да, отчислить за неуспеваемость здесь тоже могут.

Люди в материале: Евгений Жук
 
 
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