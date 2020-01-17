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Древнегреческий, церковное пение и даже археология. Чему ещё учат в семинарии
Источник материала: СТВ
Духовная семинария хоть и называется Минской, расположена на территории Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Рассказываем в программе
Вообще, студент семинарии – это человек высокой культуры. Причём высокой культуры не только духовной, но и светской.
Евгений Жук – студент 3-го курса. Почему выбрал для себя духовную стезю, говорить не любит, но, признаётся: посетители часто спрашивают. Поэтому отвечает кратко – таково веление сердца. В роду священников не было. А вот на вопрос, какой предмет самый сложный – без колебаний, древнегреческий. Трудный и важный.
До семинарии он окончил колледж по специальности «туризм и сервис». Теперь одно из его «послушаний» – проводить экскурсии по монастырю.
Корреспондентам СТВ посчастливилось попасть в учебное заведение закрытого типа. Посетители здесь бывают нечасто. На дневном отделении учатся 84 человека. День студента расписан по минутам. И начинается он в семинарской церкви с молитвы. Да и заканчивается тоже здесь.
А кто проводит службу?
С какого периода студенты могут быть уже посвящены?
Евгений Жук:
То есть пятый курс, второе полугодие.
Евгений Жук:
Интересная особенность: каждый курс выбирает себе святого покровителя, чтобы обращаться к нему с молитвами о помощи в учёбе. В целом, образовательная система близка к мирской: 10-балльная шкала оценок, и да, отчислить за неуспеваемость здесь тоже могут.
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Духовная семинария хоть и называется Минской, расположена на территории Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Рассказываем в...
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