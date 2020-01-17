На «Рок за Бобров» остались последние 300 билетов по самой низкой цене

Источник материала: Tut.by

Билеты на фестиваль «Рок за Бобров», который пройдет 1 августа на аэродроме «Липки» , уже в продаже. До понедельника, 20 января, их все еще можно купить по минимальной цене в 24 рубля. Таких квитков осталось всего 300.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Организаторы обещают, что на фестивале «Рок за Бобров» в этом году выступят не менее 10 топовых музыкальных групп, но продажа билетов пока что «слепая», то есть без объявления артистов. Это самый бюджетный вариант попасть на фест: уже продано более 2700 квитков. В понедельник цена на билеты повысится с 24 до 26 рублей.

Напомним, что в этом году «Рок за Бобров» переезжает на более масштабную и удобную площадку — максимально удаленную от жилых кварталов, но при этом находящуюся вблизи МКАДа. Новым местом для проведения фестиваля станет аэродром «Липки»: это всего в 10 минутах езды на автомобиле от станции метро «Борисовский тракт» и в 15 минутах — от «Могилевской». Специально для посетителей «Рока за Бобров» будут запущены бесплатные автобусы, курсирующие от станции метро «Борисовский тракт» до фестиваля и в обратном направлении.

Когда: 1 августа Где: аэродром «Липки» Сколько: 24 рубля, после будет дороже. VIP-билет — 69 рублей Купить билет

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