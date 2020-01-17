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«Куча гильз с полигона прямо у дороги лежала». Что говорят о владельце участка в Барановичах, где произошел взрыв

17.01.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Intex-press побывала на месте происшествия.

«Куча гильз с полигона прямо у дороги лежала». Что говорят о владельце участка в Барановичах, где произошел взрыв

На месте взрыва около дома в Барановичах работала саперно-пиротехническая служба внутренних войск. Фото: Ирина КОМИК

У частного дома на улице Лебединой 16 января в результате взрыва неустановленного предмета пострадали три человека. Самые тяжелые травмы у 41-летнего мужчины, которому оторвало ноги. Накануне происшествия он зашел к соседу – владельцу участка, где произошел взрыв.

Утром 17 января на территории, где произошло ЧП, работали саперы. Туда никого не пускали. Один из саперов, как рассказывают жильцы ближайших домов, дежурил всю ночь, чтобы никто не смог подойти к месту происшествия.

«Куча гильз с полигона прямо у дороги лежала». Что говорят о владельце участка в Барановичах, где произошел взрыв

Участок, где произошел взрыв неизвестного предмета. Фото: Ирина КОМИК

72-летний хозяин участка при происшествии сильно не пострадал. Горожанин, который живет напротив, рассказал Intex-press, что хозяин – спокойный человек.

– Он занимался сбором металлолома с полигона. Привозил домой, разбирал и сдавал. Зачем ему это все надо было? Зачем снаряды домой тянуть? Пилил бы на том полигоне, – рассуждает мужчина.

На место взрыва утром приехал и отец 41-летнего мужчины, которому оторвало ноги.

– Мне жена вчера позвонила в 16.30 и сказала, что скорая забрала сына – ему предстоит очень тяжелая операция. Думаю, какая операция? Он же здоров. Никогда не болел. Жена сказала, что он в больнице. Я сразу туда поехал. Там и узнал подробности, – вздыхая, говорит собеседник. – У сына есть жена и двое детей. Их дом расположен почти напротив участка, где все и случилось.

Отец пострадавшего говорит, что сына перевезли в минскую клинику, сделали операцию. Сейчас он в коме.

– Медсестра знакомая рассказывала, что, когда сына доставили в больницу, на нем куртка вся была разорвана, но пострадали только ноги, – рассказывает мужчина.

«Куча гильз с полигона прямо у дороги лежала». Что говорят о владельце участка в Барановичах, где произошел взрыв

Фото: Ирина КОМИК

Он говорит, что хозяин участка, где произошел взрыв, занимался поисками снарядов и боеприпасов, привозил их из Деревной, разбирал и сдавал на металлолом.

– Соседи рассказали, что болванка эта или снаряд, который взорвался, года два лежала тут. Травой обросла. Сын наступил ногой, а она сдетонировала. Парню, который рядом стоял, тоже перепало, а хозяину досталось меньше всего, – вздыхает мужчина. – Там же еще снаряды какие-то лежат, раз саперы приехали. Я сыну говорил, чтобы не ходил к этому соседу. Все равно пошел… Мы же по-соседски все ходим друг к другу… И дети там бегали, и кто-то с внуками приходили в гости. Куча гильз с полигона прямо у дороги лежала.

По словам жильцов улицы, у третьего пострадавшего мужчины травмирована нога. Он жил в гараже, рядом с которым произошел взрыв. Семьи у него не было, он помогал владельцу участка по хозяйству: колол дрова, кормил кур и гусей.

 
 
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  Intex-press побывала на месте происшествия. На месте взрыва около дома в Барановичах работала саперно-пиротехническая служба внутренних войск. Фото: Ирина КОМИК У...
 
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