|
Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дороги милосердия в детский реабилитационный центр столицы привели 17 января главу белорусской православной церкви Митрополита Павла и министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дни рождественских праздников медицинские учреждения страны принимают высоких гостей и спонсоров. Сказочные персонажами новогодних праздников дарят детям настроение, а визитеры – сладости и полезное оборудование.
Сегодня поздравления принимали дети с особенностями развития. Сертификат на 50 тысяч рублей главврачу вручил руководитель Минздрава. Владимир Караник подчеркнул: это деньги из внебюджетного фонда. Конфеты и дорогостоящий реабилитационный аппарат подарил Владыка Павел. Но самое важное для детей – конечно, теплые искренние слова и поддержка взрослых.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Сказать, что это все идеально оснащено… Реабилитационная наука не стоит на месте, всегда появляются новые технологии. Мы стремимся, чтобы эти технологии максимально быстро внедрялись для наших детей.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Без подарков не остались и гости праздника. Им преподнесли рождественские сувениры ручной работы. Успех этой встречи – заслуга волонтеров из педагогического университета. И весьма символичный момент: здесь икона новомученика Евгения Боткина, который воплотил в своей жизни и врачебное служение, и веру в Бога.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дороги милосердия в детский реабилитационный центр столицы привели 17 января главу белорусской православной церкви Митрополита Павла и министра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)