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Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

17.01.2020 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дороги милосердия в детский реабилитационный центр столицы привели 17 января главу белорусской православной церкви Митрополита Павла и министра здравоохранения Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

В дни рождественских праздников медицинские учреждения страны принимают высоких гостей и спонсоров. Сказочные персонажами новогодних праздников дарят детям настроение, а визитеры – сладости и полезное оборудование.

Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

Сегодня поздравления принимали дети с особенностями развития. Сертификат на 50 тысяч рублей главврачу вручил руководитель Минздрава. Владимир Караник подчеркнул: это деньги из внебюджетного фонда. Конфеты и дорогостоящий реабилитационный аппарат подарил Владыка Павел. Но самое важное для детей – конечно, теплые искренние слова и поддержка взрослых.

Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Он действительно оснащен современным оборудованием – это и локоматы, и тренажеры на основе компьютерных технологий. Проводятся научные работы по внедрению технологий дополненной реальности в реабилитационный потенциал.

Сказать, что это все идеально оснащено… Реабилитационная наука не стоит на месте, всегда появляются новые технологии. Мы стремимся, чтобы эти технологии максимально быстро внедрялись для наших детей.

Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Это ангелы в самом прямом смысле слова. Да, они еще обличены внешней плотью человеческой, которая характерна для каждого из нас. Но по душе они ангелы. Помогая таким людям многие, кто приходит сюда и благотворительную оказывает помощь и содействие (я уж не говорю про тружеников)… Так что они уже здесь живут в раю.

Владимир Караник и Митрополит Павел посетили детский реабилитационный центр

Без подарков не остались и гости праздника. Им преподнесли рождественские сувениры ручной работы. Успех этой встречи – заслуга волонтеров из педагогического университета. И весьма символичный момент: здесь икона новомученика Евгения Боткина, который воплотил в своей жизни и врачебное служение, и веру в Бога.

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Новости Беларуси. Дороги милосердия в детский реабилитационный центр столицы привели 17 января главу белорусской православной церкви Митрополита Павла и министра...
 
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