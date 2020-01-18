Маск собирается переправить на Марс около миллиона людей

В ответ на вопрос одного из пользователей, Маск подтвердил, что к 2050 году планирует переправить на Марс около миллиона человек.

Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о планах на постройку кораблей Starship для доставки людей с Земли на Марс, о чем стало известно в его Twitter.

По словам Маска, в планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год, чтобы доставлять на Марс с Земли по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета (расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев).













Также Маск подтвердил в комментарии одному из пользователей, что собирается переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году.





Он представляет будущие перелеты следующим образом: 1000 космических кораблей выводятся на земную орбиту и вылетают на протяжении месяца в период, когда Земля с Марсом находятся на близком расстоянии.

Как известно, первым космическим туристом на корабле Starship станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Он даже решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.

Напомним, Илон Маск заявил, что электромобили Tesla скоро могут стать "говорящими". Предполагается, что электрокары будут оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.



