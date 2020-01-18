В Беларуси изменены подходы к предоставлению некоторых видов пенсий

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №15 от 17 января 2020 года «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Данный документ регулирует вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Это в том числе работники сельского хозяйства (трактористы, доярки), работники легпрома, городского транспорта, авиации.

Работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно закону «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону «О профессиональном пенсионном страховании», передает БЕЛТА .

Кроме того, с 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

«До настоящего времени работник, выработавший после 1 января 2009 года не менее половины специального (льготного) стажа, необходимого для назначения пенсии, переходил в профессиональную пенсионную систему, т.е. приобретал право на назначение только досрочной либо дополнительной профессиональной пенсии и утрачивал право на пенсию досрочно по закону «О пенсионном обеспечении», т.е. досрочную пенсию по возрасту или за выслугу лет», – пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий КОВАЛЬКОВ.

«Работники с длительным специальным стажем начали поднимать вопрос о сохранении права на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда либо за выслугу лет. Чтобы их не переводили в профессиональную пенсионную систему. Поэтому президентом было принято решение о том, чтобы работники, выработавшие не менее половины специального стажа, необходимого для назначения досрочной пенсии по возрасту либо за выслугу лет, могли остаться в общей пенсионной системе, из средств которой пенсия им назначается в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении». А лицам, у которых до 1 января 2009 года сформирован незначительный специальный стаж, в дальнейшем будет происходить пенсионирование по правилам профессионального пенсионного страхования», – сказал замминистра. Данная норма вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ожидается, что принятие Указа позволит повысить гарантии достойной пенсии и уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения граждан с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования.