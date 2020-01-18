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Почти на 400 тысяч долларов оштрафовали в 2019 году нанимателей и чиновников за задержку зарплат

18.01.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошлый год Департамент госинспекции труда Минтруда выявил 2886 фактов нарушений нанимателями сроков и сумм выплат работникам. Общая сумма штрафов составила 837,2 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте инспекции.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За январь-декабрь 2019 года департамент выявил 2886 случаев нарушений сроков выплаты зарплат, сумм, причитающихся на день увольнения, среднего заработка за время отпуска. В результате 2327 нанимателей и 2261 должностное лицо были привлечены к административной ответственной и оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 837,2 тысячи рублей. Чтобы выявить нарушения в этой сфере, департамент государственной инспекции труда проводит обследования и проверки, а также изучает информацию, поступившую из госорганов и обращений граждан.

Помимо этого инспекция также выявила 219 фактов выплаты зарплат ниже минимальной. Здесь к административной ответственности и выплате штрафов было привлечено 156 должностных лиц нанимателей. Общая сумма штрафов составила 9,7 тысяч рублей.

В общей сложности сумма штрафов составила почти 400 тысяч долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка на 18 января.

Отметим, что департамент перестал публиковать список организаций, в которых возникают проблемы с выплатой зарплат, а также сообщать, как их число отличается по регионам.

К примеру, в августе 2019 года нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении были у 222 организаций и индивидуальных предпринимателей, в июле их насчитывалось 214, в июне — у 196, в мае — у 154, в апреле — у 163, а в марте — у 285. В августе больше всего таких организаций и ИП было в Минске и Витебской области — 65 и 56 соответственно, а меньше всего — в Брестской и Гродненской (11 и 18 соответственно).

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Теги: Минск
 
 
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Департамент государственной инспекции труда за прошлый год выявил почти 3000 таких нарушений.
 
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