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Почти на 400 тысяч долларов оштрафовали в 2019 году нанимателей и чиновников за задержку зарплат
Источник материала: Tut.by
За прошлый год Департамент госинспекции труда Минтруда выявил 2886 фактов нарушений нанимателями сроков и сумм выплат работникам. Общая сумма штрафов составила 837,2 тысячи рублей. Об этом
За январь-декабрь 2019 года департамент выявил 2886 случаев нарушений сроков выплаты зарплат, сумм, причитающихся на день увольнения, среднего заработка за время отпуска. В результате 2327 нанимателей и 2261 должностное лицо были привлечены к административной ответственной и оштрафованы. Общая сумма штрафов составила 837,2 тысячи рублей. Чтобы выявить нарушения в этой сфере, департамент государственной инспекции труда проводит обследования и проверки, а также изучает информацию, поступившую из госорганов и обращений граждан.
Помимо этого инспекция также выявила 219 фактов выплаты зарплат ниже минимальной. Здесь к административной ответственности и выплате штрафов было привлечено 156 должностных лиц нанимателей. Общая сумма штрафов составила 9,7 тысяч рублей.
В общей сложности сумма штрафов составила почти 400 тысяч долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка на 18 января.
Отметим, что департамент перестал публиковать список организаций, в которых возникают проблемы с выплатой зарплат, а также сообщать, как их число отличается по регионам.
К примеру,
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Департамент государственной инспекции труда за прошлый год выявил почти 3000 таких нарушений.
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