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На Брестчине церковь снова принципиально не станет освящать купели на Крещение

18.01.2020 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году, как и в прошлом, церковь не будет освящать купели в Бресте, сообщили TUT.BY в пресс-службе епархии.




Купели на праздник Крещения на территории Бреста и Брестской епархии не освящают с прошлого года. Причину тому ранее объяснял священник Павел Юрченя: мол, в церковной среде бытует мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются скорее частью народных традиций.

«Церковь не запрещает окунания на праздник Крещения, если человек здоров и может позволить себе во славу Божию и в воспоминание Крещения Спасителя погружение в холодную воду. Но одновременно надо понимать, что в этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий. Ведь можно встретить убеждения, что погружение омывает грехи, очищает и оздоравливает человека на предстоящий год и тому подобное. Подобное представление весьма чуждо церковному сознанию и переворачивает историческое основание данного обычая на языческое отношение к нему», — считает Павел Юрченя.

Несмотря на то, что купели не освящались, в прошлом году брестчане все равно пришли на Гребной канал и в другие популярные места крещенских окунаний, чтобы прыгнуть в прорубь.
 
Теги: Брест
 
 
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В этом году, как и в прошлом, церковь не будет освящать купели в Бресте, сообщили TUT.BY в пресс-службе епархии.
 
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