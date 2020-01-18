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Четыре страны в Африке остались без интернета

18.01.2020 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У побережья Южной Африки произошёл обрыв двух ключевых подводных кабелей SAT-3/WASC и WACS, которые соединяли часть континента с мировым интернетом. Это привело к отключению сети в четырёх странах и снижению скорости во многих других.

По данным провайдера Axxess, обрыв кабеля SAT-3/WASC произошёл неподалёку от Габона, сообщает УНИАН.

Через него южноафриканские страны соединялись с Португалией и Испанией. Другой кабель WACS, соединявший континент с Великобританией, оборвался рядом с побережьем Конго.


Как заявил провайдер Openserve, из-за необычного и одновременно обрыва кабелей пользователи многих стран испытывают проблемы с выходом в глобальную сеть. Сбой также затронул международные звонки и мобильный роуминг. По состоянию на утро пятницы, африканские провайдеры начали работать над перенаправлением соединений, но сроки решения проблемы неизвестны. Отключения интернета зафиксировали в Республике Конго, Демократической республике Конго, Намибии и Анголе,пишет afn.by

Суммарное население стран превышает 120 миллионов человек. При этом государства, вероятно, не остались в полной изоляции от интернета: у них есть возможность использовать сеть с помощью спутникового соединения и наземных кабелей.
 
 
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У побережья Южной Африки произошёл обрыв двух ключевых подводных кабелей SAT-3/WASC и WACS, которые соединяли часть континента с мировым интернетом. Это привело к...
 
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