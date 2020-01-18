Вассерман видит корень белорусско-российских проблем в ... математике

Вассерман назвал принятый в Беларуси метод хозяйствования намного ближе к тому, что он считает теоретически безупречным. Он отметил, что прежнее правительство РФ использовало принципиально неработоспособную экономическую теорию, поэтому сближение экономик России и Беларуси даже теоретически не могло бы произойти в старой парадигме.





Одиозный политолог заявил, что для полной интеграции экономик России и Беларуси необходимы значительные вычислительные мощности, чтобы обсчитывать резко увеличившееся количество экономических расчетов. Таких мощностей в настоящий момент нет.





- В экономике Беларуси в значительной степени доминирует госсектор. Это значит, что плановая экономика составляет существенную часть политической стабильности государства. Даже частичная интеграция двух экономик — России и Беларуси — потребует намного больше вычислительных ресурсов (компьютеров) для расчета балансовой матрицы. Для большинства же нынешних сверхмощных компьютеров обсчет полной детальной матрицы для современного сложнейшего хозяйства национального уровня, с его сотнями тысяч или миллионами позиций товаров и услуг, — неподъемен, -- заявил Вассерман.



