EPAM прокомментировал, почему не срослось с Exadel

«Но я не могу вам сказать, решили это мы, или же так решил EPAM. Мы были на той стадии, когда можно было остановить процесс с любой стороны», — добавил он.





dev.by также поинтересовался у EPAM, как в компании видят причины, почему «не срослось».





В ответ на запрос компания прислала свой комментарий:





— Для компаний, которые нацелены на постоянный рост, переговоры — это стандартный бизнес-процесс. Какие-то из них завершаются заключением сделки, какие-то нет. Причин на то может быть несколько. Например, потеря интереса к сделке в силу изменившейся рыночной ситуации или новых, более интересных возможностей для компании; стороны могут не договориться о стоимости, либо в процессе всестороннего исследования объекта сделки (Due Diligence) обнаруживаются какие-то причины, которые не соответствуют стандартам EPAM.





Также в компании уточнили, что детали конкретных сделок, в силу политики компании, они не комментируют.



