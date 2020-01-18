ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

EPAM прокомментировал, почему не срослось с Exadel

18.01.2020 16:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вице-президент Exadel Григорий Кацман в интервью dev.by озвучил версию, почему не состоялась сделка с EPAM, — в компании «услышали месседж» сотрудников и решили развиваться самостоятельно.

«Но я не могу вам сказать, решили это мы, или же так решил EPAM. Мы были на той стадии, когда можно было остановить процесс с любой стороны», — добавил он. 

dev.by также поинтересовался у EPAM, как в компании видят причины, почему «не срослось».

В ответ на запрос компания прислала свой комментарий:

— Для компаний, которые нацелены на постоянный рост, переговоры — это стандартный бизнес-процесс. Какие-то из них завершаются заключением сделки, какие-то нет. Причин на то может быть несколько. Например, потеря интереса к сделке в силу изменившейся рыночной ситуации или новых, более интересных возможностей для компании; стороны могут не договориться о стоимости, либо в процессе всестороннего исследования объекта сделки (Due Diligence) обнаруживаются какие-то причины, которые не соответствуют стандартам EPAM. 

Также в компании уточнили, что детали конкретных сделок, в силу политики компании, они не комментируют.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-президент Exadel Григорий Кацман в интервью dev.by озвучил версию, почему не состоялась сделка с EPAM, — в компании «услышали месседж» сотрудников и решили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Церковь не считает крещенские купания духовной традицией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика