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Духовная составляющая и суеверия. Священник рассказывает о крещенской воде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Храмы наполнялись верующими с самого утра. Сегодня тоже день особый – Крещенский сочельник. Настрой у прихожан соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот праздник мы как-то очищаемся, наверное, вместе с водичкой.
Вода эта святая. В какие-то очень светлые моменты ее выпиваешь и духом становишься сильнее.
Люди приходят, чтобы очиститься в первую очередь. Взять водички, очистить свои квартиры. Для всех это очень важно. В наше время это очень важно.
Но здесь важно отличать духовную составляющую от суеверий. Крещенская вода – еще одно напоминание, о чем нужно думать в первую очередь.
Священник Дмитрий Ковриго, клирик храма святого Кирилла Туровского в Минске:
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Новости Беларуси. Храмы наполнялись верующими с самого утра. Сегодня тоже день особый – Крещенский сочельник. Настрой у прихожан соответствующий, сообщили в...
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