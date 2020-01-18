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Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Осман Делибаш из России к холоду не привыкать. Она – автор мирового рекорда: больше часа в ледяной воде. Несколько лайфхаков для начинающих от опытного «моржа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Осман Делибаш, участница соревнований по зимнему спортивному плаванию (Россия):
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Новости Беларуси. Осман Делибаш из России к холоду не привыкать. Она – автор мирового рекорда: больше часа в ледяной воде. Несколько лайфхаков для начинающих от...
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