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Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка

18.01.2020 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Осман Делибаш из России к холоду не привыкать. Она – автор мирового рекорда: больше часа в ледяной воде. Несколько лайфхаков для начинающих от опытного «моржа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка

Осман Делибаш, участница соревнований по зимнему спортивному плаванию (Россия):
Многие считают, что чем ты больше двигаешься и чем ты быстрее в ледяной воде, тем сильнее согреваешься. Это не так. Дело в том, что в ледяной воде чем больше и быстрее движение, тем ты быстрее теряешь энергию.

Как правильно плавать в ледяной воде? Рассказывает мировая рекордсменка

Люди в материале: Осман Делибаш
 
 
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Новости Беларуси. Осман Делибаш из России к холоду не привыкать. Она – автор мирового рекорда: больше часа в ледяной воде. Несколько лайфхаков для начинающих от...
 
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