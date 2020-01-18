







Жидкость, которую освятили в праздник Богоявления, называют Великой или годовой водой.





belnovosti.by Для того, чтобы ее освятить в водоемах делают проруби в виде креста, а также это место украшают лентами или резными кусками льда, пишет





Поскольку крестный ход в 2020 состоится в ночь с 18 на 19 января, то воду можно освящать в любой из этих дней. Чаще всего ее наделяют целебными свойствами сразу же после церковного обряда.





В период с 17 по 20 января с научной точки зрения повышается электромагнитная активность воды и меняется ее структура.





Временной промежуток времени для каждого региона различен, все зависит от часового пояса.





Желательно не просто набрать воду, а совершить для этого праздничный обряд и прочитать молитвы, только так жидкость будет применяться для благих целей.





Если использовать ее без веры, эффект наоборот может быть отрицательным.









Накануне праздника Крещения Господне и в день его у источников собираются огромное количество людей, которые хотят набрать в емкость целебной жидкости.





Вода, набранная 18 января в Сочельник, является Богоявленской, а 19 января – Крещенской.





Служители церкви считают, что лучше всего набирать святую воду после службы, то есть, в ночь с 18 на 19 января и до вечера Крещения.





Рекомендуется набирать воду из источника 19 января с полуночи до полудня.





Именно в эти часы вода обладает наибольшей электропроводностью, а также становится целебной по следующим причинам:





изменяется ее структура, становится «аномальной»;

в ней появляется необычайная энергетика;

пропадают бактерии;

такая вода не подвергается порче.

Ученые считают, что в данный промежуток чудеса случаются не только в водных природных источниках, но также меняется и человеческое биополе, улучшается энергетический потенциал, повышается иммунитет.





При попадании в организм Святой воды из него исчезают патогенные и токсичные образования.







