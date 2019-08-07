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«Бегаю в ванную каждые 15 минут». Актриса Мила Йовович рассказала о трудностях на последних месяцах беременности

19.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Голливудская актриса 44-летняя Мила Йовович готовится стать мамой в третий раз, об этом она сообщила в августе. В преддверии родов, которые должны пройти в ближайшие недели, актриса опубликовала пост о проблемах с самочувствием.

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 16 Янв 2020 в 9:37 PST

— Для тех, кто не знает: у меня скоро будет третий ребенок и я очень рада, что снова беременна, особенно в моем возрасте. И я каждый день благодарю Бога за это благословение. Боже, я действительно готова к этому ребенку! — написала Мила Йовович и добавила: — Каждая женщина, которая рожала, знает, как тяжел последний месяц беременности. Мне нужно действительно поговорить с мамами об этом. У меня лодыжки, как у слона, боль спине, ногах, я бегаю в ванную каждые 15 минут. И сон! Забыла о нем. Что очень расстраивает, потому что если ребенок будет таким же, как старший, то нам не видать сна в течение нескольких лет.

О том, что она ждет ребенка, Мила Йовович рассказала в августе прошедшего года, признавшись незадолго до этого, что делала аборт по медицинским показаниям.

— У меня начались преждевременные роды, и мне пришлось сделать аборт. Врачи сказали, что процедура пройдет без анестезии, — вспомнила звезда.

— Это был самый ужасный опыт в моей жизни. Мне до сих пор снятся кошмары. Я была одинока и беспомощна. Когда я думаю о том, что женщина может делать аборт в более непростых условиях, чем были у меня из-за нового закона, внутри меня все сжимается. Я впала в тяжелейшую депрессию в моей жизни. Я много работала, чтобы найти выход из нее, взяла отпуск от карьеры. Изолировала себя на месяцы, чтобы сохранять лицо перед детьми. Я занималась садоводством, следила за питанием и каждый день ходила в спортзал, потому что не хотела принимать антидепрессанты.

По словам актрисы, эта беременность проходит без осложнений и через две недели она ожидает пополнение в семье.

 
 
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