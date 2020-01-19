У белорусов спросили, сколько им нужно денег на идеальное путешествие. Результаты опроса удивляют

Источник материала: Tut.by

Многим белорусам для «идеального» путешествия нужно не меньше 35 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на все необходимое, в том числе отели и билеты на самолеты. К такому выводу пришли специалисты интернет-поисковика авиабилетов Aviasales.by, которые провели исследование среди 6 тысяч путешественников из Беларуси. У туристов спросили, сколько им нужно денег на идеальное путешествие. Суммы получились впечатляющие.





Вариант с суммой в 35 тысяч рублей и больше выбрали 29% из тех, кого опросили. Они рассказали, что давно мечтают об экспедиции в Антарктиду и кругосветном туре длиною в год, которые стоят недешево.

Второй по популярности ответ среди опрошенных о сумме, необходимой на идеальное путешествие был 200 рублей. Так ответили те, а их около 25%, кто считает, что идеальное путешествие должно быть с приключениями, автостопом и каучсерфингом.

Еще 24% опрошенных сошлись на том, что лучше путешествовать с комфортом. Для этого им нужно 1800 рублей, не меньше. Этого хватит, чтобы съездить на музыкальный фестиваль, на море или в тематический тур.

22% белорусов сказали, что для них идеальный отпуск обошелся бы в сумму от 3500 рублей. Столько будет стоит поездка в Японию на месяц или семейное путешествие на Мальдивы.