Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





За надежными плечами представителей этой профессии — тысячи спасенных жизней, и каждый раз они рискуют своей. Начальник Дубровенского РОЧС Кирилл Курак рассказал корреспонденту газеты «Дняпроўская праўда» о личном опыте работы, специфике профессии и дал несколько советов будущим спасателям.

— Кирилл Валерьевич, вспомните какое-нибудь яркое событие из профессиональной жизни…

— Наиболее запоминающиеся случаи, к сожалению, имеют трагический характер, это подразумевает профессия. Порой приходится наблюдать нелицеприятные картины и при этом сохранять спокойствие и холодный ум. Что нелегко, когда являешься свидетелем человеческого горя и их невосполнимых потерь. Поэтому каждое серьезное происшествие влияет на сознание, заставляет посмотреть на многие вещи иначе. Но все это компенсируется фактом спасения человеческих жизней. Эти моменты дорогого стоят.

— Какие действия предпринимают спасатели в первую очередь по приезде на место происшествия?

— Задачей номер один в боевом уставе является организация работ по спасению людей. Однако бывает так, что спасателям заведомо известно об отсутствии людей в здании. Эту информацию мы выясняем в ходе разведки с момента звонка заявителя дежурному диспетчеру. Перед выездом дежурная смена имеет представление о чрезвычайной ситуации и знает, какие ресурсы направить на ее ликвидацию. Помимо пожарных расчетов на место происшествия приезжают служба электросетей, чтобы при необходимости обесточить объект, газовая служба соответственно осуществляет отключение подачи газа. Обязательно приезжают бригады скорой помощи для проведения необходимых мероприятий с пострадавшими.

— За какое время спасатели должны собраться к выезду на место происшествия?

— В течение одной минуты смена должна одеться в боевую одежду пожарного, завести спецтехнику, укомплектовать все необходимое оборудование, открыть ворота и выехать. Далее время прибытия уже зависит от ситуации на дороге, погодных условий, дорожного покрытия. Проблесковый маячок и сирена, конечно, помогают предупредить других участников дорожного движения, однако не дают полного преимущества на дороге, все равно водитель спецтехники должен быть внимательным на переходах и перекрестках.

— Какой распорядок дня у пожарного спасателя, если чрезвычайных ситуаций не случается?

— Начинаются и заканчиваются рабочие сутки спасателя с приема и сдачи дежурства. Заступающая смена обязана проверить боеготовность техники, содержание помещений, исправность инструментов и оборудования. В течение рабочего дня много времени отводится на самоподготовку, проведение занятий по совершенствованию боевой и физической подготовки. В зависимости от тематики занятий ведутся работы со спецтехникой.

— Как действуют пожарные спасатели в ситуации, когда одновременно случается два происшествия?

— Такие ситуации, к сожалению, бывают, но, к счастью, — крайне редко. Тогда мы стараемся равномерно распределить силы, скоординировать работу таким образом, чтобы ресурсов хватило на устранение чрезвычайной ситуации в обоих случаях. Дубровенский гарнизон небольшой, и если вдруг случится так, что мы будем нуждаться в дополнительных силах, на помощь придут соседние гарнизоны. Для таких исключений разработан специальный план взаимодействия. К тому же те спасатели, которые сдали дежурство и находятся дома на выходных — отзываются и обязаны незамедлительно приступить к работе. Что касается спецмашин, то у нас есть резервная техника, которая всегда готова к эксплуатации.

— Прфессия спасателя — чисто мужская или в ней есть место слабому полу?

— Конечно, по физическим и психологическим нагрузкам наша профессия — мужская. В целом женщины в подразделениях МЧС занимаются профилактической и идеологической работой, ведут пропаганду безопасного образа жизни. Эта работа важна и нужна не меньше, чем пожаротушение и другие мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нашем гарнизоне есть девушка, но она работает на гражданской должности.

— Ввиду географических и климатических условий для нашей страны не характерны извержения вулканов, цунами и торнадо. Проводится ли подготовка к таким чрезвычайным ситуациям, в первую очередь, с целью оказать содей­ствие другим странам, где эти проблемы существуют?

— В нашей стране существует республиканский отряд специального назначения, который базируется в столице. Специалисты данного отряда, действительно, подготовлены для работы в любых чрезвычайных ситуациях. По международной классификации они получили высший уровень подготовленности. Такой отряд включает специалистов различной направленности — это и водолазы, высотники, химики, кинологи и так далее. Отряд достаточно мобильный и может быстро прибыть на место. В Беларуси тоже бывают сильные разрушительные ураганы. На моем опыте имеется несколько случаев, когда спасатели оказывали людям помощь в восстановлении их домовладений, осуществляли разбор завалов.

— А что насчет ситуаций на водоемах? Спасатели ныряют с аквалангом?

— Это достаточно узкое направление, должна быть соответствующая подготовка, предусмотрены вопросы техники без­опасности и охраны труда. Но тем не менее, у нас имеются специальные средства для оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде. Регулярно проводится подготовка по спасению на водоемах и оказанию первой медицинской помощи. К слову, наши автоцистерны укомплектованы необходимым оборудованием.

— Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать спасатель?

— Суперменом для этого быть не надо. Просто нужно любить свою профессию. Кстати, в настоящее время в Дубровенском РОЧС есть вакансии водителей и командиров отделений. Поэтому всех, кто и физически, и морально готов к службе в подразделениях МЧС, кто готов полностью отдать себя службе — где-то в ущерб личному времени, приглашаем к нам на работу. А мы всегда будем рады видеть новобранцев, примем, подскажем, научим.

А выпускникам школ предлагаю задуматься о поступлении в учреждения образования МЧС. Это не только профессиональная школа, это школа настоящих мужчин.

— Вы бы рекомендовали своим детям стать спасателями или возражали?

— Дети — это маленькие взрослые, нужно дать им возможность самим принимать решение, а задача родителей — поддержать. Я не буду препятствовать, если сын или дочь захотят продолжить мое дело. К слову, младшая дочка проявляет интерес к профессии, озвучивала желание стать спасателем-психологом.

— Кирилл Валерьевич, что бы Вы хотели пожелать дубровенцам?

— Уважаемые жители Дубровенщины, желаю вам спокойствия, безопасности, берегите себя! Чем меньше будет происшествий у вас, тем меньше будет боевой работы по тушению пожаров и ликвидации ЧС. Лучше мы направим свои усилия на пропаганду и профилактику здорового и без­опасного образа жизни. Будьте уверены, что в нашем гарнизоне служат отличные ребята, которые всегда придут к вам на помощь.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим ветеранам и поблагодарить за службу, вклад, за те традиции, которые были сформированы в Дубровенском гарнизоне. А мы, как действующие работники, обязуемся преумножать и развивать эти традиции. Желаю всем крепкого здоровья!