Мех дня. Выброшенный котенок прошел за неделю 10 километров, чтобы вернуться домой

Источник материала: Tut.by

Сегодня в нашем зимнем проекте «Мех дня» мы рассказываем о том, как лучше адаптировать кота или собаку, которые выросли на улице, к дому, а также делимся очередной порцией историй о ваших домашних питомцах.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Истории от Марии про Аришу





Арише 6 лет, ее вместе братиком и сестричкой спасла волонтер Юля из «Зоошанса». Кошечку нашли в мусорке на улице: ее выбросили, как ненужный мусор из квартиры.⠀Я часто ездила в гости к нашему волонтеру и буквально влюбилась в эту кошечку, а вскоре и забрала к нам в дом. Вот уже 5 лет кошка радует нас

Ариша была самая слабая, но боролась за жизнь — и выжила. Осталось одно напоминание: один глаз покрыт пленкой. Тем не менее Ариша живет и радуется жизни.⠀





Сейчас в Арише трудно распознать умирающего и слабого котенка, ведь она весит 4,5 кг.

Еще Ариша знает свое имя и отзывается. С ней можно поговорить, и она обязательно ответит на своем «языке».

История Веры про Котю





Три года назад накануне Пасхи сестра пришла домой и рассказала, что на углу соседнего дома около машины громко кричит от боли раненый кот. Мы с мамой долго думали, стоит ли идти смотреть, ведь дома у нас уже есть животные (мы никогда не проходим мимо, всех спасаем и по возможности пристраиваем). Но когда пришли к тому дому, то увидели очень худого, но очень красивого породистого серого кота, изо рта текла кровь, а с места он не двигался.

Животное было в ужасном состоянии. Никто не хотел его забирать, потому что было непонятно, что с ним. Все подходили, смотрели, сочувствовали и проходили мимо. Мы тоже сначала вернулись домой, но долго там оставаться не могли: поняли, что животное погибнет. И пошли за ним.

Позвонили в ветеринарную станцию на улице Монтажников, потому что только там в этот вечер можно было получить помощь. Там ответили, что нас дождутся, и мы поехали. Ну как поехали. Вначале пришли на остановку. Автобуса нет. Вызвали такси. Смотрим в пакет — кот не двигается. Мы подумали, что умер. Отменили такси, извинились. Вернулись. Мама внимательно посмотрела — чуть-чуть дергает ушком. Вызвали такси повторно. Пока мы ехали в такси, думали, что сойдем с ума, и в коробку не смотрели.





Врачи уже собирались идти домой, это был предпраздничный вечер, но нас встретили, кота долго реанимировали: делали капельницы, давали кислород. Оказалось, что его сильно избили, сломали нижнюю челюсть. Он был очень худой, грязный, видимо долго голодал. Девушка-регистратор предложила имя Кулич (вечер был пасхальный). Но потом я решила, что пусть будет Котя. Так и зарегистрировали «больного»: кот Котя-Кулич.

Честно говоря, мы потом очень боялись за здоровье своего Коти, но он выжил. Во многом нам и нашему Коте помог ветеринар, у которого мы наблюдаем и лечим наших животных. А еще мы очень верили в нашего кота. Он очень симпатичный кот, из породы Нибелунгов. Правда, сейчас у него немного слюна течет, потому что нижняя губа коротковата, и еще ус один седой от пережитого. И с остальными котами он не дружит. Он своенравный. Но, как говорят наши знакомые, его это не портит. И, конечно, без наших ветеринаров ничего бы не было, спасибо Григорию Чегодаеву и Евгению Мурыченкову.

История про Клеопатру от Светланы Сильванович







После смерти нашего старенького боксера Эрика мы решили: больше никаких собак, еще раз потерю мы не переживем. Но быстро выяснилось, что жизнь без собаки — это не жизнь. Вскоре у нас поселился тигровый боксер по имени Набиль. Полтора года пролетели в обычных хлопотах, как если бы у вас дома появился младенец. Наконец с прививками, многоразовыми кормежками и памперсами было покончено, коврики вернулись на свои законные места, а тапочный фонд был полностью обновлен. В будущее мы смотрели с оптимизмом.

Но как-то жарким днем в июне 2014 года, выходя из автобуса, я увидела карликового пинчера. «Чья собачка?» Никто не реагировал. Песик попытался запрыгнуть за ними, но сил не хватило, и он свалился под колеса. Я быстренько вернула его на тротуар, но неугомонный пинчер тут же кинулся вслед за толпой на переход. На середине проезжей части он передумал и повернул назад. Загорелся красный свет, машины тронулись, и мне пришлось снова кинуться ему на выручку. Дважды спасенный пес явно не испытывал благодарности, он пытался вырваться из рук. «Чужих не любит», — решила я и оглянулась в поисках хозяина. Но на остановке к этому времени уже никого не осталось.





Наличие замотанного синей изолентой ошейника вселяло надежду, что пинчер просто потерялся, а безутешный хозяин уже сбился с ног, разыскивая его. Как же я ошибалась! Мы обошли окрестные офисные здания, но везде вахтеры отвечали, как по скрипту: «Да она с утра тут бегает, я ее еле выгнала. Нет, никто не искал и не спрашивал».

Полдня на 30-градусной жаре без воды. Срочно домой! Пока мы ехали, малышка становилась все более вялой у меня на руках. Позвонила мужу и попросила приготовить миску с водой и закрыть нашу собаку. Напоенная и накормленная собачка постепенно пришла в себя и с умеренным интересом исследовала квартиру. Оставалось осторожно познакомить ее с Набилем: парень он добрый, но совсем не чувствует своих габаритов. Выпущенный из заточения боксер начал радостно скакать, пытаясь допрыгнуть до собачки на моих руках, чтобы лизнуть ее в соответствии со своими представлениями о гостеприимстве. Малявка его энтузиазма не оценила и испугалась, возможно приняв за тигра.

С утра пораньше сын отправился в районную ветклинику проверять найденыша на микроспорию и прочую заразу.

Девушку-ветеринара собачка восприняла враждебно. «Это щенок дворняги. Судя по зубам, ей недель 6−7. Будет килограммов 25 весом. Она ненормально агрессивная, у нее явные нарушения психики. Лучше усыпить». Но все-таки осмотрела и выписала лекарства.

«Где только таких специалистов готовят, — возмущались мы дома. Какая дворняга?! Вон какой у нее благородный окрас, и шерстка такая шелковая.

Начались поиски хозяина: вся Веснянка была увешена объявлениями, сделаны публикации в интернете. Ни одного звонка. «Это, наверное, потому, что ее никто не терял — наконец дошло до меня. — Ничего страшного, найдем ей хозяина. А пока надо дать девочке имя». Глаза у найденной собачки были очень красивыми, да еще с черными стрелочками, похожие на подведенные сурьмой очи восточных красавиц. Да ведь она — вылитая Клеопатра! На том и порешили.

В ожидании лучших времен коврики опять были свернуты, тапки спрятаны. Но лучшие времена никак не наступали, новый хозяин не находился, муж ставил вопрос ребром, а я все больше привязывалась к малышке. Роскошное имя Клеопатра как-то само собой сократилось до Клёпы, а в недобрые минуты после какой-нибудь ее проделки удобно модифицировалось в Клепендру.





Когда через три месяца вес собаки перевалил за 15 кг и на этом не собирался останавливаться, пришлось признать, что по поводу породы и возраста ветеринар всё-таки не ошиблась. С пинчером, а тем более карликовым, у нее теперь точно не было ничего общего. Больше всего она походила на кенгуру.

Напряжение в доме нарастало, мы провели семейный совет. Мы с Набилем проголосовали за то, чтобы принять девочку в семью, муж был против, сын дипломатично воздержался. Таким образом, большинством голосов судьба Клёпки была решена в ее пользу, но с условием, что ею буду заниматься я.

Команды собака выучила молниеносно, просто повторяя их за Набилем. Но года два ушло на то, чтобы она начала нам доверять. Скорее всего, ее раннее детство проходило почти без участия людей, может быть, где-нибудь на стройке или в гаражах. Она долго не понимала ласки, сначала огрызалась на попытки ее погладить, потом настороженно терпела наши нежности, и только намного позже их по-настоящему оценила.

А теперь угадайте, с кем у Клеопатры сложились самые близкие отношения? Правильно. Клёпа — типичная «папина дочка», они обожают друг друга, и у них полное взаимопонимание. К примеру, если я завожу речь о том, что из-за лишнего веса Клеопатре нужно урезать пайку, муж немедленно встает на ее защиту: «Ни в коем случае. Никакая она не толстая, просто у нее такая фигура». Кстати, именно муж со временем добровольно взял на себя самую трудную обязанность — выгуливать собак ранним утром.

История от Елизаветы Кудревич про Мотю



Мотя до того, как попала в семью

С моей красавицей кошкой у нас вышла интересная история «знакомства». Я училась в начальной школе, и в один прекрасный вечер к нам в гости зашла соседка по лестничной клетке и спросила у нас, не хотим ли мы взять котенка-подростка. Ее маленькая дочка, не осознавая всего, просто мучила бедное животное, поэтому соседка решила отдать его в добрые руки. Мы с мамой, конечно, были безумно рады.

Принесли его домой. На пороге нас встретил папа и неодобрительно посмотрел на происходящее. В итоге после серьезного разговора он согласился взять котенка с одним условием: если тот сразу пойдет в лоток. Мы с мамой вздохнули с облегчением, ведь соседка уверяла, что котенок к лотку приучен. Назвали ее Матильда, Мотя. Но оказалось, что соседка слукавила про лоток, и как бы мы с мамой ни старались скрыть этот факт, отец все же заметил этот факт. Условие не выполнено, уговоры не помогли, со слезами на глазах мы пошли отдавать котенка обратно соседке.



Мотя после того, как ее спасли с улицы

Позже я заглянула к соседке, чтобы проведать свою приятельницу, но дома Моти не оказалось: соседка сказала, что ее муж нашел для него новый дом. Я очень расстроилась, но мысль, что у него есть новая семья, согревала мне душу.

Прошла неделя. Я возвращалась из школы домой, мы с подругой о чем-то разговаривали и весело хохотали, как вдруг я вижу, что на проезжей части дороги, сжавшись в комочек, дрожит котенок. Ни секунды не раздумывая, кинулась спасать малыша из-под колес машины. Схватив этого дрожавшего котенка, я еле узнала в нем свою Мотю. Крепко прижав ее к груди, я бежала домой и думала о том, что это судьба и больше я не отдам ее никому. Встретив нас на пороге, мама обняла нас, накормила и потом, выслушав, что произошло, пошла со мной к соседке.





После долгих разбирательств выяснилось, что котенка увезли примерно за 10 километров от дома и оставили возле какой-то фермы. Мое детское сердце просто разрывалось на части от злобы и недоумения. Как этот бедный котенок прошел 10 километров, чтобы попасть домой?! С того момента мы стали жить вместе. С папой вопросов даже не возникло после услышанного, он, кажется, был даже готов терпеть ее проблемы с лотком, но не пришлось. Она больше ни разу не ошибалась.

В этом году Моте исполнилось одинадцать лет, моя теперь уже старушка лениво проводит свои осенне-зимние вечера в квартире, а летом у Моти каникулы: она отправляется на лето к бабушке в деревню. Там она становится лет на семь моложе: игривая, догоняющая бабочек, спящая в клумбе или на грядке с клубникой, она все так же прекрасна, и мы ее безумно любим.

Ищут дом и добрые руки

Ласка





Как корабль назовешь — так он и поплывет.

Ласка получила свою кличку по такому же принципу, ведь так хотелось из недоверчивой дамы получить ласковую кошечку. Со временем так и вышло — и сегодня Ласочка нежится животом кверху возле человека, любит гладиться.





Эта трогательная беляночка ищет дом, где ей дадут время раскрыться, ведь чужие люди и новая обстановка для нее все еще страшно и сложно. Но любовь и терпение творят чудеса — мы проверяли.





Красавице Ласке 3,5 года, здорова, стерилизована, приучена к лотку. Хорошо ладит с другими животными.

+375 25 606−81−21 Ксения

Пушок





Роскошный кот Пуш — это умный, красивый, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. Мягок, ласков, ленив. С небольшими перерывами готов на забеги по дому. Ищет тихую, спокойную гавань, где он мог бы прожить долгую и счастливую жизнь в любви и заботе.





Пушку около трех лет, кастрирован, приучен к лотку. Пристраивается предпочтительно в семью без других котов и без маленьких детей. Склонен к аллергии, поэтому требуется соблюдение диеты со спецкормом и консервами.

+375 25 606−81−21 Ксения

Сеня





Веселый тигровый котик Сеня ищет дом и любящего хозяина! Сене 7 месяцев, вся жизнь впереди! Воспитан, лоток, когтеточка. Кастрирован. Привит.





Была травма мордочки, кота обидели злые люди, но нос зажил: о былой травме напоминает только верхняя губа. Котенок здоров и бодр, любит людей, со всеми готов дружить и обиды не помнит! Очень активный — разыграется, сносит все на своем пути. При нападении на «дичь» не выпускает когтей и совсем не сильно прикусывает. Пацанам-подросткам подойдет в друзья! Играть может часами без устали. Сильно ласковым не назовешь, но гладить себя позволяет. Спит рядом с человеком. Ему будет хорошо и в частном доме. Хотите с ним подружиться? Звоните!

+375 29 689−11−93 Виктория.

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Часто люди решаются забрать бездомного, выросшего на улице котика в дом и задают нам вопросы, как лучше адаптировать животное.

Дадим несколько советов по одомашниванию питомца:

— сначала накормите кота: предложите на выбор несколько кормов. Часто животное предпочитает знакомые ему продукты. На первое время подойдет мясо, бескостная рыба, пресервы. Еда и вода должны стоять всегда рядом с тем местом, где он обосновался на первое время. Позже передвиньте миски, куда нужно;

— обработайте кота от блох желательно каплями на холку. Приобрести их можно в любой ветеринарной аптеке. Купать котов в первую неделю не надо — смоете жировой покров, есть опасность разнести кожную инфекцию + это мощный стресс для бывшеуличного кота.

— по возможности сразу посетите ветеринара для осмотра на инфекции, наличие клеща, вирусов. При необходимости коту назначат лечение;

— если кот спрячется под ванную, за диван — не доставайте его оттуда: выйдет сам. Иногда на это может потребоваться несколько недель. Первое время выходить он будет в одиночестве и снова прятаться. Пускай — у зверька должно быть убежище;

— недалеко от его убежища разместите лоток с наполнителем. Первое время можно добавить в наполнитель землю, чтобы животное быстрее догадалось о предназначении коробочки;

— через пару дней пребывания в доме пробуйте кормить его с руки пресервами, мяском — тогда кошак быстрее привыкнет к вам;

— почаще разговаривайте с котом монотонным, ласковым голосом — они все чувствуют и понимают;

— смастерите игрушку с веревочкой и мячиком/бантиком/перышком на конце и почаще вовлекайте кота в игры;

— приобретите когтеточку и периодически подсаживайте кота к ней, несильно цепляя когтиками — со временем питомец полюбит ее драть;

— оборудуйте для котика домик/коробку: большинство предпочитают отдыхать отдельно;

— если животное позволяет, гладьте его сколько можете. На руки с первых дней брать не стоит, пусть сам начнет прыгать к вам на колени, усаживаться рядом.

Выросший на улице диковатый кот может одомашниться за месяц, а кто-то за полгода — запаситесь временем и терпением. Любовь и ласка на самом деле творят чудеса.

Удачи всем в благородном и добром деле воспитания и приручения животных!