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В Минске пройдет единственный концерт великого оперного певца Пласидо Доминго

19.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легенда оперной сцены и один из самых влиятельных певцов в истории оперы Пласидо Доминго выступит 19 апреля во Дворце Республики. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, дирижер — Юджин Кон.


Фото предоставлено организаторами

Пласидо Доминго родился в Испании, но свои первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год, дебютировав на сцене знаменитой «Метрополитен-опера». В том же году певец выступил на сцене Ла Скала и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров, и, конечно, Доминго был участником невероятно знаменитого проекта «Трех теноров», где он, Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом возвысили оперное искусство на новую ступень музыкального олимпа.

Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий — число, не имеющее аналогов у любого другого певца в истории. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему двенадцать премий «Грэмми», в том числе три латинских «Грэмми», он снялся более чем пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии «Эмми». На счету певца участие в художественных фильмах и различных телевизионных проектах, некоторые из них посмотрело более одного миллиард человек в 117 странах.

В 1993 году он основал международный голосовой конкурс Operalia, который до сих пор проводится ежегодно. Он получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за пожизненную приверженность и вклад в музыку и искусство. Доминго является и очень успешным дирижёром, на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.

Когда: 19 апреля, 18.00

Где: (Большой зал)

Сколько: от 145 до 500 рублей

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Легенда оперной сцены и один из самых влиятельных певцов в истории оперы Пласидо Доминго выступит 19 апреля во Дворце Республики. Концерт пройдет в сопровождении...
 
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