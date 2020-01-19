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Автозадачка на выходные. Нарушают ли ПДД пешеходы на этом переходе?

19.01.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с автомобильным экспертом и юристом Александром Коноплицким мы обнаружили очередную интересную дорожную ситуацию. И связана она с правилами пересечения проезжей части по пешеходным переходам. А задание наше простое: посмотрите на фото и скажите — есть ли здесь нарушение со стороны пешеходов, и если есть, то в чем оно состоит?


Фото: скриншот с youtube-канала AlexDriveBY

Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 20 января, в 10.00, в этом же тексте.

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В Минске немало мест, где есть сразу два пешеходных перехода разных типов. И мы решили задаться вопросом - а знаете ли вы, по какому из них необходимо переходить...
 
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