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Автозадачка на выходные. Нарушают ли ПДД пешеходы на этом переходе?
Источник материала: Tut.by
Вместе с автомобильным экспертом и юристом Александром Коноплицким мы обнаружили очередную интересную дорожную ситуацию. И связана она с правилами пересечения проезжей части по пешеходным переходам. А задание наше простое: посмотрите на фото и скажите — есть ли здесь нарушение со стороны пешеходов, и если есть, то в чем оно состоит?
Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 20 января, в 10.00, в этом же тексте.
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