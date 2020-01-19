Ученые назвали единственную причину вымирания динозавров

Источник материала: Tut.by

Причиной вымирания динозавров стало падение на Землю астероида, а не извержения вулканов. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, сообщается на сайте Phys.org. Об этом рассказывает РБК .



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Некоторые ученые не были согласны с выводом, что массовое вымирание динозавров произошло из-за падения метеорита, и утверждали, что оно было вызвано сильными извержениями вулканов. По словам сотрудника Немецкого исследовательского центра геофизических исследований Майкла Хенехана, извержения вулканов действительно внесли свои изменения в климат — они вызвали глобальное потепление на два градуса. Однако в своем исследовании ученым Йельского университета удалось выяснить, что как минимум 50% наиболее крупных выбросов газа произошли задолго до падения астероида, так что именно он привел к вымиранию динозавров.

Время выброса вулканических газов ученые определили путем сопоставления глобального изменения температуры и наличия изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями, показывающими эффект выброса углекислого газа на климат.