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Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек

19.01.2020 09:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Китая подтвердили менее 60 случаев заражения неизвестным ранее коронавирусом. По данным ученых из Имперского колледжа Лондона, число заразившихся может приближаться к 1,7 тыс. человек

Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Вспышку вируса, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 млн человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тыс. иностранцев, отмечают они.

Специалисты также основываются на информации о самом вирусе: они указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится 5-6 дней.

По данным властей Китая, по состоянию на 5 января число заболевших неизвестной формой пневмонии составило 59 человек. Ученые сообщили, что еще три случая заражения выявили за пределами этой страны: два в Таиланде и один в Японии. Большинство из них, согласно эпидемиологическому исследованию, связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.

«То, что Ухань «экспортировал» эти три случая в другие страны, должно означать, что инфицированных намного больше, чем сообщалось», — заявил Би-би-си эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон. По мнению профессора, «паниковать пока рано», но поводы для беспокойства есть. Он считает маловероятным, что такое количество инфицированных объясняется передачей вируса только от животных и предлагает серьезнее отнестись к вероятности заражения от человека.

О вспышке неизвестного вируса в столице провинции Хубэй сообщалось в конце декабря. В Ухань для борьбы с заболеванием приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения. По данным властей, от нового коронавируса скончались два человека.

Роспотребнадзор ранее заявил, что геном нового короновируса был расшифрован и ученые занимаются его анализом. Ведомство усилило санитарный контроль над российской границей. Меры предосторожности также ввели в Гонконге, Сингапуре и трех крупных аэропортах в США: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
 
 
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Власти Китая подтвердили менее 60 случаев заражения неизвестным ранее коронавирусом. По данным ученых из Имперского колледжа Лондона, число заразившихся может...
 
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