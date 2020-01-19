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95 артистов и коллективов хотят поехать на «Евровидение-2020» от Беларуси

19.01.2020 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

95 артистов и коллективов хотят поехать на «Евровидение-2020» от Беларуси
Фото из открытых источников

В Беларуси продолжается отбор на «Евровидение-2020». Белтелерадиокомпания, которая занимается поиском артиста для конкурса, завершила прием заявок от конкурсантов.

95 артистов и коллективов хотят поехать на «Евровидение-2020» от Беларуси Польша второй год подряд выиграла детское «Евровидение», Беларусь – 11-я

Сообщается, что всего было подано 95 заявок. Их прислали как начинающие исполнители, так и известные артисты. В их числе – Алексей Гросс, Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Жанет, группа Aura. Все поступившие композиции оценит экспертная фокус-группа и определит участников живого прослушивания. Их имена будут обнародованы на сайте Белтелерадиокомпании до 22 января (среда).

27 января (понедельник) на прослушивании в медиахолдинге специалисты из мира телевидения, музыки и шоу-бизнеса определят до 12 участников финала. Финал отбора пройдет не позднее 6 марта. Его покажут в формате концерта в эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе и Беларуси.

 
 
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Прием заявок на участие в Национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» завершен.
 
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