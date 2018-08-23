«Не мужчина, а Wi-Fi». Кто они - бывшие возлюбленные Ольги Бузовой? Вспоминаем в ее день рождения

Источник материала: Tut.by

«Поющая ведущая» Ольга Бузова считается одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Но расставаться с этим статусом артистка не спешит: мужчины постоянно разбивают ей сердце.

Сегодня Ольга празднует 34-й день рождения, а мы вспоминаем ее самых известных кавалеров.



Фото: vk.com/olgabuzova

Дмитрий Тарасов

В 2011-м по Сети поползли слухи: Ольга Бузова встречается с футболистом Дмитрием Тарасовым. Дмитрий на тот момент был женат и воспитывал двухлетнюю дочь Ангелину. Похоже, такая ситуация футболиста вполне устраивала: оставив жену с ребенком дома, он повез новую возлюбленную в Дубай.

В итоге в прессе возник такой резонанс, что Тарасову в буквальном смысле пришлось развестись с супругой и жениться на Бузовой. Он, к слову, правдивость всей этой истории отрицает: говорит, первой жене не изменял.

Первые несколько лет брака Оля и Дима демонстрировали эталонную картинку: фанаты даже сравнивали их с четой Бекхэмов. Однако ничто не вечно под луной (особенно если твой супруг имеет привычку заводить любовниц и уходить из семьи). Спустя шесть лет «идеальной» семейной жизни Тарасов ушел к модели Анастасии Костенко.

Правда, сам Дмитрий вновь отрицает факт измены жене. Обвинения Ольги комментирует так: «Она прекрасно знает, как все было. При этом говорит про какую-то измену — смешно мне реально».

По словам Тарасова, Бузова рассказала прессе историю про обман и любовницу, потому что это было на руку ее карьере.

«Я понимал, что развод будет ей на руку, что она будет жертвой, которую надо жалеть. И займется наконец тем, чего я не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела», — заявил он.

И хотя верится в историю футболиста (особенно с его семейным бэкграундом) с трудом, отрицать, что карьера Ольги Бузовой после развода действительно пошла вверх, нельзя. Из телеведущей и немножко актрисы Оля превратилась в певицу и отправилась по стране собирать концертные залы.

Сегодня Бузова и Тарасов (который женат на той самой модели, Анастасии Костенко, пара ждет второго ребенка) практически не пересекаются. Ольга уверена: все дело в том, что бывший муж ее боится.

«На самом деле он всегда избегает мест, которые посещаю я. Боится, наверное, — комментирует певица и добавляет, что не жалеет о браке с футболистом. — Мы с Димой прожили вместе шесть чудесных лет. А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести».

Роман Гриценко

Через некоторое время после развода с Тарасовым Ольга нашла себе нового ухажера. Им стал участник телевизионного шоу «Дома-2» Роман Гриценко.

Их отношения развивались на глазах у всей страны. Это волей-неволей наводило публику на мысли: никаких отношений на самом деле нет, а все сцены ревности в прямом эфире — исключительно ради рейтинга. И после того, как Роман стал встречаться с коллегой по «Дому-2», подозрения фанатов в пиаре лишь усилились.

Впрочем, Ольга играла во влюбленность до конца: узнав, что у Гриценко появилась другая, она расплакалась в кадре и ушла со съемочной площадки.

Кстати, пару лет спустя Роман Гриценко решил попытать счастья с Бузовой еще раз: он стал участником ТВ-шоу «План Б», в котором Ольга вместе с шоуменом Тимуром Батрутдиновым искала себе пару.

Денис Лебедев

Искать возлюбленных в формате реалити-шоу — тренд, который не обошел стороной Олю Бузову. Ради того, чтобы найти «того самого», певица запустила собственный проект — «Замуж за Бузову». Победителем шоу стал владелец завода по производству сыров Денис Лебедев.

О том, что Лебедев стал фаворитом Ольги, в Сети поговаривали задолго до финала: пара не раз попадала в кадр папарацци. Так что итоги телепроекта фанатов не удивили. Однако вскоре Ольга сообщила поклонникам: он мне изменял (где-то мы это уже слышали, да?), свое банкротство скрывал, поэтому теперь я с Денисом общего ничего не имею — ему нужны были лишь мои слава и деньги.

После такого заявления Лебедев стал выкладывать посты в соцсетях: он просил у Ольги прощения, пел для нее песни и посвящал стихи. Бузова, впрочем, осталась непреклонна и ухажера не простила.

Бонус: Давид Манукян