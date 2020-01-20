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В Минске опять поставили «Табакерку» там, где строго запрещено
Источник материала: KYKY>
В Минске опять установили «Табакерку» там, где запрещено. Киоск появился в пределах первого кольца, о чем в своем в телеграм-канале
Напомним, сейчас по всей Беларуси «Табакерки» ставит компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину (приближен к Александру Лукашенко). До этого момента Минск обходился без киосков с десяток лет, но указом президента они вернулись, причем монопольно – возводить их разрешается только Олексину. Мингорисполком подчинился воле Лукашенко, но поставил компании «Энерго-Оил» несколько жестких условий,
Оказалось, и этим правилом можно пренебречь. На днях не поставили киоск возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах городского ядра (первого кольца).
Добавим, что Мингорисполком также запрещает устанавливать «Табакерки» около школ и больниц, но иногда и это ограничение забывается. Пример – табачный ларек на улице Неманской, 80, где от поликлиники его отделяют всего 150 метров (об этом мы
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В Минске опять установили «Табакерку» там, где запрещено. Киоск появился в пределах первого кольца, о чем в своем в телеграм-канале написал активист и блогер Антон...
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