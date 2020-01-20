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В Минске опять поставили «Табакерку» там, где строго запрещено

20.01.2020 09:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске опять установили «Табакерку» там, где запрещено. Киоск появился в пределах первого кольца, о чем в своем в телеграм-канале написал активист и блогер Антон Мотолько со ссылкой на пост Валентина Болтача в твиттере.

Напомним, сейчас по всей Беларуси «Табакерки» ставит компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину (приближен к Александру Лукашенко). До этого момента Минск обходился без киосков с десяток лет, но указом президента они вернулись, причем монопольно – возводить их разрешается только Олексину. Мингорисполком подчинился воле Лукашенко, но поставил компании «Энерго-Оил» несколько жестких условий, пишет TUT.by. Как минимум, «Табакерки» запретили размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Оказалось, и этим правилом можно пренебречь. На днях не поставили киоск возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это в границах городского ядра (первого кольца).

Добавим, что Мингорисполком также запрещает устанавливать «Табакерки» около школ и больниц, но иногда и это ограничение забывается. Пример – табачный ларек на улице Неманской, 80, где от поликлиники его отделяют всего 150 метров (об этом мы писали). Как это возможно? Дело в том, что этот запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске опять установили «Табакерку» там, где запрещено. Киоск появился в пределах первого кольца, о чем в своем в телеграм-канале написал активист и блогер Антон...
 
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