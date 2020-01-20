В Минске пьяный пешеход попал под колеса автомобиля

Источник материала: Аргументы и факты

23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» двигался по улице Первомайской со стороны Янки Купалы в направлении Пулихова. Возле дома №18 он наехал на мужчину 1978 года рождения. Последний переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С ушибами и ссадинами, а также признаками алкогольного опьянения пешехода доставили в БСМП. По факту ДТП проводится разбирательство.