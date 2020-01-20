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В Минске пьяный пешеход попал под колеса автомобиля

20.01.2020 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пьяный пешеход попал под колеса автомобиля
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» двигался по улице Первомайской со стороны Янки Купалы в направлении Пулихова. Возле дома №18 он наехал на мужчину 1978 года рождения. Последний переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С ушибами и ссадинами, а также признаками алкогольного опьянения пешехода доставили в БСМП. По факту ДТП проводится разбирательство.

В ГАИ напоминают: пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения, быть внимательны и осторожны. Переходить дорогу можно только в специально предусмотренных для этого местах на разрешающий сигнал светофора, заранее убедившись, что все автомобили остановились. 

В Минске пьяный пешеход попал под колеса автомобиля
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Подробности аварии 19 января сообщили в телеграмм-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
 
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