В Минске пьяный пешеход попал под колеса автомобиля

23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» двигался по улице Первомайской со стороны Янки Купалы в направлении Пулихова. Возле дома №18 он наехал на мужчину 1978 года рождения. Последний переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
С ушибами и ссадинами, а также признаками алкогольного опьянения пешехода доставили в БСМП. По факту ДТП проводится разбирательство.
В ГАИ напоминают: пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения, быть внимательны и осторожны. Переходить дорогу можно только в специально предусмотренных для этого местах на разрешающий сигнал светофора, заранее убедившись, что все автомобили остановились.