В Пружанском районе Mercedes насмерть сбил сидевшего на дороге парня

Источник материала: Tut.by

Парень погиб под колесами автомобиля в Пружанском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла ночью 19 января. Предварительно установлено, что около 03.00 28-летний водитель Mercedes ехал по трассе Слоним — Высокое. На 39-м километре дороги он сбил 21-летнего парня, который сидел посреди проезжей части.

В результате ДТП молодой человек от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.