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В Пружанском районе Mercedes насмерть сбил сидевшего на дороге парня

20.01.2020 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень погиб под колесами автомобиля в Пружанском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Авария произошла ночью 19 января. Предварительно установлено, что около 03.00 28-летний водитель Mercedes ехал по трассе Слоним — Высокое. На 39-м километре дороги он сбил 21-летнего парня, который сидел посреди проезжей части.

В результате ДТП молодой человек от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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