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В Китае ещё 17 человек заразились пневмонией нового вида, от которой уже умерли два жителя

20.01.2020 09:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Продолжается эпидемия в Китае. Еще 17 человек заразились новой пневмонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все заболевшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывается помощь. Состояние троих из них врачи оценивают, как тяжелое.

В Китае ещё 17 человек заразились пневмонией нового вида, от которой уже умерли два жителя

В настоящий момент известно о более чем 60 случаях заболевания новой пневмонией. Однако согласно оценкам британских экспертов этот показатель может приближаться к 1700. В связи с этим ученые уверены, что количество выявляемых случаев заболевания продолжит расти. Отметим, уже зарегистрировано два летальных исхода.

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В Китае ещё 17 человек заразились пневмонией нового вида, от которой уже умерли два жителя

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Новости Китая. Продолжается эпидемия в Китае. Еще 17 человек заразились новой пневмонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все заболевшие находятся в...
 
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